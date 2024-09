Massive Behinderungen auf Grünstadts wichtigster Verkehrsachse: Seit Montag ist die Kirchheimer Straße halbseitig gesperrt, eine Baustellenampel regelt auf der Verbindungsstecke zwischen Stadtzentrum und A6 den Verkehr. Denn etwa in Höhe der Otto-Fliesen-Straße blockieren Absperrungen die stadtauswärts führende Fahrbahn, vorbei geht es abwechselnd nur in eine Richtung. Während der jeweiligen Rotphase kommt es selbst außerhalb der Stoßzeiten immer wieder zu längeren Rückstaus. Warum in dem betroffenen Bereich aufgegraben wird und wie es dort weitergeht, steht im ausführlichen Bericht.