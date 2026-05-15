Die Aufstiegsspiele hat Landesligist VfR Grünstadt schon einmal erreicht. Der FSV Offenbach kam unter der Woche im Duell gegen den FC Speyer nicht über ein 1:1 hinaus.

Das bedeutet, dass der VfR den zweiten Tabellenrang und damit die Vizemeisterschaft schon einmal sicher hat. Doch das Team von Spielertrainer Nico Müller will mehr.

Derzeit stehen die Grünstadter mit 60 Punkten auf dem ersten Tabellenrang. Der ist dabei allerdings punktgleich mit dem Zweiten SV Büchelberg. Noch sind es zwei Spieltage. Beide Teams hoffen im Fernduell auf Patzer des anderen.

Die Grünstadter haben auf dem Papier am vorletzten Spielwochenende vielleicht die schwerere Aufgabe. Die Müller-Elf empfängt am Sonntag, 15 Uhr, den FSV Offenbach, der nach seinem Remis nur noch den vierten Tabellenrang belegt und acht Punkte hinter den Grünstadtern liegt.

„Wir wollen natürlich beide ausstehenden Spiele gewinnen, schauen erst einmal nur auf uns. Wir müssen nämlich unsere Hausaufgaben machen“, sagt VfR-Spielertrainer Nico Müller. „Wir können noch nicht feiern, wir wollen auf jeden Fall Meister werden.“

Im Hinspiel kassierten die Grünstadter in Offenbach eine 1:2-Niederlage. Für Müller ist der FSV eine der stärksten Mannschaften in dieser Saison gewesen. „Mal schauen, wie sie auftreten, jetzt, wo es im Kampf um Platz vier um nichts mehr geht“, ist Müller gespannt. Ob Offenbach gegen Grünstadt noch einmal alles in die Waagschale werfen wird? „Ich denke schon, weil der Bezug zu Büchelberg der Offenbacher größer ist als zu uns und sie wollen uns bestimmt ärgern“, sagt Müller.

Personell wird der Coach wieder auf das Team bauen, das zuletzt beim ASV Fußgönheim einen souveränen Auswärtserfolg einfuhr. Neben Yannick Niemann werden allerdings auch Lukas Manne, der auf einer Hochzeit weilt, ausfallen. Fraglich ist zudem der Einsatz von Torwart Maximilian Schäfer, der ebenfalls auf einer Hochzeit ist.

Falls alle drei nicht dabei sein werden, ist das eine Schwächung? „Wir haben keinen großen Kader, aber die Jungs aus der zweiten Reihe können das auch und jetzt können sie sich beweisen. Ich bin da ganz entspannt“, sagt Müller. Der Rivale SV Büchelberg spielt am Sonntag zeitgleich auswärts gegen den Ligasiebten SV Gimbsheim. „Dort ist es immer schwer zu spielen“, sagt Müller.