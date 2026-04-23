Schnäppchen-Chance für Hobbybäcker und Sammler: Eine einstige Bäckerei in Bockenheim verkauft am Samstag ihre Utensilien. Der Erlös ist für einen guten Zweck bestimmt.

Über ein Jahr ist es nun her, dass Klaus Frech verstorben ist. Der Bockenheimer Bäckermeister war weit über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt für seine Granatsplitter nach altem Familienrezept. Das Handwerk wurde ihm bereits von seinen Eltern in die Wiege gelegt. Sie betrieben ihre Backstube seit den 1930er-Jahren in Bockenheim. Dort machte der junge Klaus Frech mit 15 seine Ausbildung und wurde mit 21 einer der jüngsten Bäckermeister in Deutschland. Das Bäckergeschäft betrieb er bis 1999 weiter, bis er es aus gesundheitlichen Gründen schließen musste.

Viele kleine Gegenstände

Aber auch danach blieb er dem Handwerk treu. Immer wieder machte er Süßgebäcke für den guten Zweck. In seinem Laden hatte er alles, was er dafür brauchte. Jetzt, ein Jahr nach seinem Tod, möchte Witwe Iris Frech ein paar der alten Backutensilien in neue Hände übergeben.

Die Idee dafür trägt sie schon länger mit sich herum. Doch nun hat sie den Entschluss gefasst, den Verkauf umzusetzen. Deshalb gibt es bei ihr am Samstag einen Hofflohmarkt auf dem Grundstück der ehemaligen Bäckerei. Die Bockenheimerin wird dort mehrere Tische aufbauen, wie sie sagt, und die Objekte zum Verkauf anbieten. Das meiste davon hat schon über 20 Jahre auf dem Buckel. „Es sind kleine Gegenstände“, betont sie. Alles Artikel, die ihr Mann früher als Bäckermeister genutzt hat, um seine Gebäcke herzustellen. Die größeren Sachen wie die Öfen seien längst verkauft.

Auch „normale Sachen“ dabei

Wer also am Samstag Frechs Hof einen Besuch abstattet, findet auf den Tischen neben Backformen in verschiedenen Variationen auch Zinkeimer, Backbleche, Blechewagen, Teedosen, Rührstäbe und viele weitere Gegenstände, die jede Bäckerei damals brauchte.

Vor einem Jahr verstorben: der Bockenheimer Bäckermeister Klaus Frech. Foto: Iris Frech/oho

Ob sich mit dem Zubehör noch backen lässt, kann jeder selbst entscheiden. Frech meint, dass die Objekte schon zu alt seien. Das meiste könne aber als Dekoration genutzt werden. Sie erzählt von Bekannten, die aus Backformen Vasen für den Garten gemacht hätten. Neben den Bäckereigeräten wird es einen Tisch mit Einrichtungsgegenständen, „normalen Sachen“, wie sie sagt, geben. Sie tut das nicht nur, um Backbegeisterte oder Sammler glücklich zu machen.

Ein Stück Erinnerung

Das Geld ist auch nicht für sie bestimmt, sondern dient einem guten Zweck. „Ich möchte es der Deutschen Herzstiftung spenden“, erzählt sie. „Die kennen mich bereits.“ Denn die Bockenheimerin habe schon öfter etwas an die Organisation gespendet. Ihre Verbundenheit mit der Stiftung ist kein Zufall. „Mein Mann war herzkrank“, nennt sie den Grund, warum ihr die Spende so wichtig ist.

Die kommenden Tage möchte sie sich jetzt auf den Hofflohmarkt vorbereiten und alles herrichten. Sie hofft, dass viele Besucher vorbeikommen, die mit ihrem verstorbenen Mann verbunden waren. „Er war sehr bekannt“, erinnert sie sich. Tatsächlich hatte sich Klaus Frech nicht nur wegen seiner Backleistungen einen Namen gemacht. In Bockenheim war er engagiert, etwa in seiner Freizeit als Mitglied der Bockenheimer Burschenschaft 1813. Zudem bildete er in seiner Bäckerei zahlreiche Lehrlinge aus. „Vielleicht“, meint Iris Frech, „will ja jemand noch ein Erinnerungsstück von ihm haben.“

Termin

Die Backutensilien finden Besucher beim Hofflohmarkt von Iris Frech am Samstag, 25. April, von 10 bis 16 Uhr, im Hof der ehemaligen Bäckerei Frech, in der General-Kullmer-Straße 9 in Bockenheim.