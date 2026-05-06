Bäckerei-Zubehör für den guten Zweck verkaufen: Diese Idee hatte Iris Frech, und veranstaltete am vergangenen Samstag einen Hofflohmarkt auf dem Grundstück der ehemaligen Bäckerei ihres verstorbenen Mannes Klaus Frech in Bockenheim. Es war einer von mehreren Flohmärkten, die Bewohner in Bockenheim am Wochenende veranstalteten. Auf mehreren Tischen hatte Frech unter anderem Backformen, Zinkeimer, Backbleche, Blechwagen und Teedosen liegen. Einiges davon konnte sie in neue Hände geben, wie sie stolz erzählt. „Es waren wohl 180 Besucher da“, sagt sie. Irgendwann habe sie aufgehört zu zählen. Am Ende seien 850 Euro zusammengekommen. Das Geld möchte Iris Frech jetzt, wie angekündigt, an die Deutsche Herzstiftung spenden. Bereits in der Vergangenheit spendete sie immer wieder an die Stiftung. Für Frech ist das ein Akt mit Symbolkraft, denn ihr Mann Klaus Frech war herzkrank. In Zukunft kann sie sich vorstellen, wieder einen solchen Flohmarkt zu machen, wie sie erzählt. Beim Umräumen im alten Bäckereigebäude werde sie vermutlich noch so einiges finden, das in neue Hände wechseln kann, sagt Frech.