Rund 100 gleichgroße Quadrate mit Linien zieren ab dem Wochenende zwei Räume im „Roten Turm“ in Asselheim. Die Galerie von Brit Hinz ehrt mit der Ausstellung „Sehwege“ posthum den vor zwei Jahren verstorbenen konkreten Künstler Bernhard Sandfort aus Mannheim. Dabei lernt man: Was zunächst eher simpel gestrickt scheint, hat es in sich.

Alle weißen Tafeln haben mit 30 mal 30 Zentimetern nicht nur dieselben Maße. Auch zeigen sie alle zwei Linien beziehungsweise Balken. Der eine Balken ist schwarz und verläuft