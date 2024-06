timsemtn 784 umgrrl;e.&uB Dsa tachm neein Altnei onv 451, zno,Prte amrwlnh;e&ud rih brresihgie no-loeegnBlgKieetdree udn ouKrrennkt Acmih hMiselic )D(PS 072 mSimnte 954,( zet)Porn etl.ho In hiObegrim ntknoen ide umBgrrel;u& an ierd eneltlS eirh mmiSte gn.abbee oqhubI&c;d nib mi Wollklaah eomle

In Obrigheim sind bei der Bürgermeisterwahl am Sonntag die beiden amtierenden Beigeordneten gegeneinander angetreten. Gewonnen hat die FWG-Kandidatin Nicole Eicher. Wo ihr Mitbewerber Achim Mielisch (SPD) seine künftige politische Rolle sieht.

Wahlen Rheinland-Pfalz 2024: So hat die Pfalz gewählt

