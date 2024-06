nemsitmt 874 .ul;grB&ermu asD amhct ienen teAlin nov 54,1 tznoePr, ela&wnu;mhrd hri shegibreir lBnrgtdnoegKee-oeelie nud rnnotkKuer mhiAc iMslehic D)(SP 072 niSmtem (5,49 torP)nez lteoh. In giOehmbri nnneotk ide ruml;r&gueB na eird tleelnS rieh iSmtme aebb.gen dhqc&Ibo;u bni mi alkhoalWl gesso

In Obrigheim sind bei der Bürgermeisterwahl am Sonntag die beiden amtierenden Beigeordneten gegeneinander angetreten. Gewonnen hat die FWG-Kandidatin Nicole Eicher. Wo ihr Mitbewerber Achim Mielisch (SPD) seine künftige politische Rolle sieht.

Wahlen Rheinland-Pfalz 2024: So hat die Pfalz gewählt

Verfolgen Sie live den aktuellen Stand der Auszählungen in unseren interaktiven Karten und Grafiken: Oberbürgermeister, Bürgermeister, Gemeinderäte, Kreis- und Stadträte, Bezirkstag - bei den Wahlen am 9. Juni könnte die Kommunalpolitik in Rheinland-Pfalz umgekrempelt werden. Foto: dpa /Jacob Schröter