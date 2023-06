Bei einer Erlebnistour durch den älteren Teil von Kerzenheim können die Teilnehmer am morgigen Samstag den Ort aus einer ganz anderen Perspektive erfahren. Im Projekt „Verbandsgemeinde Eisenberg (er)leben“ findet zum ersten Mal eine solche Führung statt. Neben einem Rundgang entlang der Reste einer Befestigungsmauer hat sich Gästeführerin Erika Grün auch auf Fragen vorbereitet, die man immer schon beantwortet haben wollte. Wer war eigentlich Wilhelm Bernhard? Es gibt es viele Geschichten von alten Gebäuden und den Menschen, die früher darin lebten. Warum nennen die Kerzenheimer den alten Dorfmittelpunkt eigentlich „Römer“ oder woher hat die Heilandsgasse ihren Namen? Die Gästeführerin hat bei ihrer Recherche zur Vorbereitung der Führung in Archiven unter anderem herausgefunden, dass es in Kerzenheim einen Ritter Bertelmann gab, der im Mittelalter im Dorf eine wichtige Rolle spielte. Die Erlebnistour startet am Samstag, 24. Juni um 14 Uhr am Kerwegarten in Kerzenheim und wird rund zwei Stunden dauern. Wer mitgehen will, kann sich bei der Gästeführerin melden, Telefon 0151 357 99 270.