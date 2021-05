Abstand halten und Kontaktsperre bestimmen gegenwärtig und vermutlich noch eine ganze Weile unseren Alltag. Dennoch oder gerade deshalb wird am Samstag das „La Vie“ in der Carlsberger Fußgängerzone eröffnen – ein Laden mit Backwaren und einem Café und einigem mehr.

Das Geschäft in der Brunnenstraße 2, das die Eigentümer Andreas da Trindade und Matthias Bangerth eingerichtet haben, soll nicht nur eine Brot- und Kuchenverkaufsstelle sein. Zum einen wird das Sortiment deutlich mehr als Backwaren umfassen, zum anderen ist einiges an zusätzlichem Service geplant. Vor allem aber soll das Café mit kostenloser WLAN-Ausstattung zum Verweilen und zur Kommunikation einladen. „Wir wollen die Ortsmitte beleben“, sagt da Trindade und verweist auf den Namen „La Vie“ (französisch für „das Leben“), der auch Programm sei. Grund genug, gerade jetzt während der Corona-Pandemie zu öffnen.

Sitzgelegenheiten werden abgesperrt

Natürlich sei in der ersten Zeit noch nicht alles möglich, was später mal das Besondere der Location ausmachen soll, erläutert Bangerth, der sich eigentlich eine Eröffnung „mit Tam-Tam und Hüpfburg vor der Tür“ vorgestellt hatte. „Wir werden unsere Sitzgelegenheiten absperren müssen, da die Gastronomie ja landesweit geschlossen ist“, erzählt er. Musikuntermalung unterbleibt zunächst. Auch die Spielecke für Kinder könne leider noch nicht aufgebaut werden. Der Multifunktionsdrucker für Gäste, die das „La Vie“ wie ein Internetcafé nutzen wollen, steht ebenfalls noch nicht zur Verfügung. „Unsere Mitarbeiter werden wohl Masken tragen und es wird nur eine begrenzte Anzahl Kunden unseren Laden betreten dürfen“, so Bangerth, der auch auf die aufgehängten Desinfektionsmittelspender hinweist.

Ursprünglich sollte das Café schon Mitte Januar aufmachen. Doch nachdem die Mieterin, das Eisenberger Backparadies Schmitt, zum 31. Dezember ausgezogen war, gab es sehr viel zu renovieren. „Den geplanten Eröffnungstermin hätten wir nicht halten können“, sagt Bangerth, der das mit der Brunnenstraße 1 zusammenhängende Gebäude zusammen mit da Trindade erst ein halbes Jahr zuvor erworben hat. Boden, Wände und Decke mussten herausgerissen werden. „Es gab einen gewaltigen Sanierungsstau“, sagt da Trindade. Auch Elektroleitungen waren neu zu verlegen. Sanitäranlagen, separat für Kunden und Mitarbeiter, wurden geschaffen.

Viel zu renovieren und umzubauen

Rund 70.000 Euro haben Instandsetzung und Umbau der 100 Quadratmeter bisher gekostet. Ein Aufenthaltsraum fürs Personal fehlt noch. Veranschlagt waren circa 50.000 Euro für die Renovierung des gesamten, 210 Quadratmeter großen Ladens. „Wir werden in den anderen Teil noch einmal zigtausend Euro stecken müssen, bevor wir ihn vermieten können“, mutmaßt da Trindade. Einen Interessenten habe er schon. Dazu will er noch nicht viel verraten, nur dass es kein Einzelhändler ist.

Für das Café wurde eine Bäckerei-Fachverkäuferin als Filialleiterin gefunden: Die 28-jährige Jenny Daiker, die bei der Gillen GmbH in Hettenleidelheim gelernt hat. Der zweite festangestellte Mitarbeiter ist Einzelhandelskaufmann und der dritte im Bunde ein Mann aus dem Internet-Marketingbereich, der nebenberuflich als Aushilfe im „La Vie“ tätig sein will, „weil ihm das Projekt sehr zusagt“, so da Trindade. Künftig wolle man das Team – sofern es sich ergibt – um ehrenamtliche Kräfte erweitern, die dann beispielsweise Workshops anbieten oder auch einen Lieferservice.

Brötchen und Zeitung an die Haustür

Letzteren wird es aber auch schon gleich nach der Eröffnung geben. „Ab Montag nehmen wir telefonisch oder über unseren Webshop Bestellungen an, ab Dienstag werden sie ausgefahren“, kündigt da Trindade an. Dabei wolle man erst einmal sehen, wie gut das Angebot angenommen wird. „Wir fangen klein an, liefern zu Beginn nur in Carlsberg und Hertlingshausen aus“, so der 42-Jährige, der zusammen mit Bangerth die Geschäftsführung innehat. Während der Corona-Krise wird die Abwicklung kontaktlos passieren.

An die Haustür gebracht werden soll alles, was es auch im Laden gibt. Neben Backwaren von der Ludwigshafener Firma Theurer sind das Fleisch und Wurst der örtlichen Metzgerei Noll, Eier, Milch, Käse und verschiedene Bioprodukte lokaler Erzeuger, Zeitungen und Zeitschriften, Getränke, darunter auch eine kleine Auswahl Wein, sowie To-go-Artikel wie Kaffee, Portionen von selbstgemachtem Müsli und belegte Brötchen. Es existiert auch eine Kooperation mit der Kunsthandwerkerin Nicole Kief aus Hertlingshausen.

Öffnungszeiten

Ab Samstag, 25. April, um 8 Uhr ist das Café „La Vie“ geöffnet: montags bis freitags, 6.30 bis 14 Uhr, samstags, 7 bis 13 Uhr, und sonn- und feiertags, 8 bis 11 Uhr. Internet: cafe-la-vie.de.