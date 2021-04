Wenn ein Wohnmobilstellplatz in Grünstadt gebaut werden soll, ist das Cabalela der ideale Standort.

Das Reisen per Wohnmobil ist nicht erst in der Pandemie beliebt geworden. Viele junge Menschen genießen die Freiheit, sich bei Roadtrips nicht auf einen Ort festlegen zu müssen. Aber auch ältere Menschen schätzen, dass sie ihr eigenes Hotel überall hin mitnehmen können. Jetzt ist die Frage: Warum macht man in Grünstadt Urlaub? Zum einen wegen der Weinberge – und natürlich dem Wein, der dort produziert wird – zum anderen wegen der guten Aussicht auf die Rheinebene. Wenn die Stadt dazu noch ein Schwimmbad direkt am Platz bieten kann, ist das definitiv ein Mehrwert. Außerdem erreicht man nicht nur die Weinberge, sondern auch die Innenstadt zu Fuß. Dieser Stellplatz bietet die optimalen Voraussetzungen für einen Aufenthalt im Leiningerland.