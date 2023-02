Die Filiale von Ernsting’s family in der Grünstadter Fußgängerzone ist einen Monat lang geschlossen. Grund sind Umbauarbeiten in dem Bekleidungsgeschäft, die vergangene Woche begonnen haben. Ein Sprecher des Unternehmens sagte auf RHEINPFALZ-Anfrage, das Unternehmen rüste nach und nach die Filialen um, da es „immer wieder neue Ladenbaukonzepte“ gebe. Die Höhe der Kosten für den Umbau einzelner Filialen beziffere der Textilhändler grundsätzlich nicht. Das Unternehmen mit Sitz in Westfalen betreibt eigenen Angaben zufolge 1920 Geschäfte in Deutschland und Österreich. Der Grünstadter Laden soll am 20. März wieder öffnen.