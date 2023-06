Ab Donnerstag gelten beim Eisenberger Waldschwimmbad eingeschränkte Öffnungszeiten. Der Grund: personelle Engpässe. Daher wird das Freibad von nun an von Montag bis Freitag zwischen 10 und 18 Uhr offen haben. An Samstagen und Sonntagen wird eine Öffnungszeit von 11 Uhr bis 19.30 Uhr gelten. „Aufgrund von krankheitsbedingten Ausfällen müssen wir diesen Schritt gehen“, sagt Bürgermeister Bernd Frey (SPD) auf RHEINPFALZ-Nachfrage. Es sei wie verhext, meinte er. „Bei dem schlechten Wetter der vergangenen Wochen war das Team komplett an Bord“. Ausfälle wegen Krankheit seien nicht vermeidbar und wenn es die Bademeister treffe, habe man keine andere Wahl als die Öffnungszeiten anzupassen oder ganz zu schließen. Aus heutiger Sicht rechnet Frey mit einer verkürzten Badezeit bis mindestens Ende Juni. Danach muss man schauen, wie es weitergeht. Ungeachtet dieser Umstände finden aber alle anderen Aktionen im Waldschwimmbad statt. Das sind neben den Schwimmkursen auch die Spielenachmittage dienstags und das Aquajogging. Auch der zweite Aktionstag am 24. Juni soll wie geplant stattfinden.