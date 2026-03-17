Darmkrebsmonat März: Christian Laser hatte Darmkrebs. Dass der Tumor entdeckt wurde, hat er seinem Kumpel Dieter und einer Vorsorgeuntersuchung zu verdanken.

Wäre sein Kumpel Dieter ihm nicht ständig auf die Nerven gegangen, würde Christian Laser jetzt mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit nicht in seinem Wohnzimmer sitzen und sich auf die Thailandreise freuen, die er ein paar Tage später zusammen mit seiner Frau Claudia, Dieter und dessen Frau unternehmen möchte .

Denn der Versicherungskaufmann würde mittlerweile entweder nicht mehr leben oder wäre schwer krank. Der heute 60-Jährige hatte einen bösartigen Tumor im Dickdarm. Bei einer Vorsorgeuntersuchung wurde er jedoch rechtzeitig entdeckt. In Deutschland können Frauen und Männer ab 50 Jahren vorsorglich eine Darmspiegelung machen lassen. Bei Beschwerden natürlich in jedem Alter.

Polyp wuchs unbemerkt

„Der Dieter hat mir, als ich 50 wurde, empfohlen, mal zur Darmspiegelung zu gehen“, erzählt Laser. „Das kam bei mir aber nicht an, ich habe das nicht so ernst genommen. Vielleicht war es auch aus Bequemlichkeit.“ Sein Kumpel lässt jedoch nicht locker und erinnert Laser jedes Jahr an die Vorsorgeuntersuchung. Als Laser nach einigen Jahren immer noch keinen Termin vereinbart hat, reißt Dieters Geduldsfaden: „Er hat mich zusammengeschissen“, sagt Laser und muss schmunzeln. Mit 54 macht er schließlich doch einen Vorsorge-Termin bei einem Grünstadter Gastroenterologen.

Und der wird fündig: In Lasers Darm wächst heimlich, still und leise ein Polyp vor sich hin. Beschwerden hatte Laser nie welche gehabt. Noch während der Koloskopie entfernt der Arzt den Polypen. Die Laboruntersuchung zeigt: Er war gutartig. Nach einigen Jahren hätte er jedoch zu Krebs werden können.

Verdächtiger Fund

Weil ein Polyp einen auffälligen Befund darstellt, will der Arzt Laser in drei Jahren noch einmal untersuchen. Mit 57 lässt der Carlsberger also die zweite Koloskopie machen. In den vergangenen Jahren hatte er kein einziges Symptom, es ging ihm gut. Doch der Gastroenterologe wird wieder fündig: Dieses Mal sind es zwei Polypen. Erneut entfernt der Arzt sie direkt. „Bei dem einen hat er gleich gesehen, dass er gutartig war“, erinnert sich Laser. „Aber der andere hat ihm nicht gefallen.“

Laser muss sich eine Woche später im Grünstadter Krankenhaus erneut einer Darmspiegelung unterziehen. „Da wurde noch ein bisschen Gewebe drumherum entfernt“, erzählt er. Das Gewebe und der verdächtige drei Zentimeter große Polyp werden anschließend ins Labor geschickt. Einige Tage später erreicht Laser aus dem Krankenhaus die Nachricht, dass er Krebs hat.

Ein Ärztemarathon

Als Laser und seine Frau beim Arzt sitzen, um den Befund zu besprechen, fühlt er sich wie betäubt. „Ich habe zugehört, aber das alles nicht richtig registriert“, sagt er. Seine Frau sei fix und fertig gewesen. Der Arzt erklärt ihm, dass in Lasers Körper immer noch Krebszellen vorhanden sein könnten. Und dass er zum Onkologen muss, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Es folgt nun ein Arzttermin auf den nächsten. Lasers Onkologe in Ludwigshafen berät sich im sogenannten Tumorboard mit Ärzten verschiedener Fachrichtungen darüber, welche Behandlung für Laser die richtige ist. „Die haben mir dann mitgeteilt, dass der Krebs noch nicht gestreut hat und dass bei mir eine Operation reicht.“

Am 10. November 2023 wird Laser in Grünstadt operiert. Die Ärzte entfernen ihm 30 Zentimeter Enddarm und 13 Lymphknoten. Nach der Operation bekommt der Patient einen künstlichen Darmausgang, ein sogenanntes Stoma. Zehn Tage lang muss Laser im Krankenhaus bleiben, wo er lernt, mit dem Stoma richtig umzugehen. Er darf nur Suppen und leicht verdauliche Lebensmittel wie Toastbrot essen. Die Ärzte versprechen ihm, dass er nur zwei Monate mit dem Stoma leben muss. Danach soll es entfernt werden. Laser ist gerade dabei, all das zu verarbeiten, als schon die nächste Hiobsbotschaft kommt: Einer der 13 Lymphknoten, die ihm entfernt wurden, ist von Krebszellen befallen.

Keine Chemo

Laser muss zurück in die Ludwigshafener Onkologie. Sein Arzt habe gesagt: „Sie wollte ich hier eigentlich nicht mehr sehen.“ Er empfiehlt ihm zur Sicherheit eine Chemotherapie sowie eine Bestrahlung. Das sei in Lasers individuellem Fall jedoch kein Muss und auch nicht so dringend, dass Laser seine Entscheidung direkt fällen müsse. Er gibt ihm einige Wochen Bedenkzeit. Laser entscheidet sich gegen Chemo und Bestrahlung. Er sagt, er habe sich eine Zweitmeinung von einem anderen Arzt eingeholt. Der habe sein Blut untersucht und keine Tumormarker entdeckt. Laser steht zu seiner Entscheidung: „Ich würde es genauso wieder machen.“

Im Januar 2024 muss Laser noch einmal operiert werden, um das Stoma zu entfernen. Dabei wurden Dünndarm und Dickdarm wieder miteinander verbunden. Bis die Verdauung wieder funktionieren werde wie früher, könnte es Monate oder sogar Jahre dauern, sagen ihm die Ärzte. Doch Laser hat Glück: „Das hat sich alles relativ schnell wieder normalisiert.“ Seit der Erkrankung muss Laser nun einmal im Jahr zur Darmspiegelung. Im Herbst ist es wieder so weit. Wenn dann wieder alles gut ist, wird die Nachsorge neu verhandelt, sagt er. Außerdem muss Laser regelmäßig Bluttests und Ultraschall-Untersuchungen beim Hausarzt machen.

Ernährung umgestellt

Bei der Bewältigung der Erkrankung haben Laser vor allem seine Frau Claudia, sein Stammtisch und der Golfsport geholfen, sagt er. Und natürlich der Reha-Aufenthalt in Bad Kreuznach. „Man bekommt da Wege gezeigt, wie man zu seinem normalen Leben zurückkehren kann.“

Auch Ernährung spielte in der Reha eine Rolle. Die hat Laser inzwischen umgestellt. Früher habe er 105 Kilo gewogen und jeden Tag eine Tafel Schokolade und zahlreiche Gummibärchen verputzt. Heute verzichtet er weitestgehend auf Zucker, denn in der Reha habe er gelernt, dass Zucker Futter für Krebszellen sei. Außerdem bewegt er sich mehr und wiegt mittlerweile nur noch 93 Kilo. Radikal sei er aber nicht: „Wenn ich mir alle paar Wochen doch mal eine Mohnschnecke kaufe, dann esse ich die bewusst.“ Er sei auch weder Vegetarier noch Anti-Alkoholiker geworden, betont der Lautern-Fan. Zum Betze-Besuch gehören für ihn nach wie vor ein Bierchen oder eine Schorle und dazu ein Frikadellenbrötchen. Aber nicht mehr in den großen Mengen wie früher.

Regelmäßige Check-ups

„Ich finde es wichtig, dass man ab 50 zur Vorsorge geht“, sagt Laser – nicht nur bezogen auf Darmkrebs. Der Carlsberger lässt in regelmäßigen Abständen auch seine Haut und seine Augen kontrollieren und geht zur Prostatakrebsvorsorge.

Wie einst Dieter bei ihm, hat nun auch Laser schon Kumpels zur Darmspiegelung animiert. Auch die Gesundheit seiner beiden erwachsenen Kinder hat Laser im Blick. Da ihr Vater Darmkrebs hatte, sollten die beiden bereits früher als gesetzlich vorgesehen gehen. Er werde sie beizeiten daran erinnern, sagt er.

Seine Geschichte soll anderen Mut machen. Für ihn ist klar: Jeder kann aktiv etwas für seine Gesundheit tun. Ein Arzt habe ihm einmal unmissverständlich erklärt: „Wer heutzutage zur Vorsorge geht, der muss nicht mehr an Darm- oder Prostatakrebs sterben.“

Mehr Informationen

Nicht jeder hat einen Dieter. Aber jeder hat ab 50 das Recht auf eine Darmspiegelung.

Mehr Infos dazu gibt es zum Beispiel auf der Seite des Gesundheitsministeriums: www.bundesgesundheitsministerium.de Klicken Sie auf Themen, dann auf Prävention und anschließend auf Früherkennung und Vorsorge.