Jahr für Jahr sind Tausende Menschen in der Bundesrepublik auf neue Organe angewiesen. Allerdings gibt es nur Hunderte, die Körperteile spenden. Um die Anzahl zu erhöhen, gehen Referenten gemeinsam mit Betroffenen an Schulen. Tanja Ayala ist eine von ihnen: Ein Gendefekt hätte sie fast das Leben gekostet. Nur eine Transplantation konnte sie retten. In Eisenberg hat sie von ihren Erfahrungen erzählt.

Tanja Ayala erzählt: „Ich hatte aufgrund eines Gendefektes einen Pneumothorax, war deswegen oft in einer Klinik. Nach jedem Eingriff hatte sich das Lungenvolumen weiter reduziert.“