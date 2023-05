Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Daniel Kasper spielt in seiner zweiten Saison für Fußball-Regionalliga-Aufsteiger Wormatia Worms. In seiner ersten Partie in der vierthöchsten deutschen Spielklasse traf der Stürmer zum 1:0-Erfolg über Kickers Offenbach. Im Interview spricht der 20-Jährige über seinen Torerfolg, seine Ziele mit der Wormatia und wieso er seine Ernährung umgestellt hat.

Herr Kasper, wie lange war die Nacht nach dem Spiel?

Länger als gedacht. Es war Sonntag, da konnte ich nicht großartig feiern. Ich war mit Freunden noch