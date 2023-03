Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Dampfmaschinenmodelle faszinieren noch immer – sie haben am Sonntag zahlreiche Besucher in das Motorrad- und Technikmuseum Leiningerland in Quirnheim gelockt. Dort wurde eine Sonderausstellung mit 20 Modellen vom Spielzeug bis hin zum echten Schwergewicht eröffnet.

Wer die kleinen und auch größeren Modell-Dampfmaschinen im Motorrad- und Technikmuseum Leiningerland genauer unter die Lupe nimmt, kommt aus dem Staunen gar nicht mehr heraus – so viele