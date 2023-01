„Helau“ schallte es am Wochenende wieder bei der Damensitzung des AGTSV in Ramsen. Das bunte Programm kam bestens an. Durch den Abend führte Sitzungspräsidentin Manuela Hase, die für viele Lacher sorgte. Unter dem Motto „90er Jahre“ ließ es der weibliche Elferrat krachen. „Die 90er waren einfach eine coole Zeit, deshalb haben wir uns für dieses Motto entschieden“, so Hase im Vorfeld. Dass nach der Pandemie wieder Fasnacht gefeiert werden kann, erfreute nicht nur die Gäste des fast vollen Saals, sondern auch die Mitwirkenden. Die meisten Aktiven seien schon viele Jahre dabei, so Hase. So auch das Büttenduo Anna Hofmann und Annette Hennek. Die beiden Frauen entführten das Publikum in die 90er Jahre – und zwar mit den größten Hits des Jahrzehntes. Großen Beifall ernteten auch die acht kleinen Balletttänzerinnen, die unter der Leitung von Birgit Hemmer aus Eisenberg ihr Können präsentierten. Unter anderem waren auch die Dancing Wulfs aus Eisenberg mit am Start. „Sie kommen schon 22 Jahre zu uns“,so Hase. Die weiteste Anreise hatte eine tanzende Männergruppe aus dem Saarland. Zu späterer Stunde durften die Büttenredner Tatjana Korlus, Beate Müller, Jens Paulus und Anton Rickart nicht fehlen.