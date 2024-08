Die Frauen des SV Obersülzen schlossen die vergangene Saison in der Verbandsliga Südwest auf dem fünften Tabellenplatz ab und überzeugten vor allem in der Rückrunde. Am Sonntag startet der SVO mit zu Hause in die neue Saison.

„Wir wollen den Schwung aus der Rückrunde der letzten Spielzeit mit in die ersten Wochen der neuen Runde mitnehmen“, sagt Trainerin Eliane Dauth. Neun Siege, zwei Unentschieden