Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde findet das „erschreckend“: Die AfD hat bei der Wahl vor drei Wochen in einigen Leiningerland-Dörfern besonders gut abgeschnitten. In acht der 21 Ortsgemeinden ist sie in den Ergebnis-Darstellungen des Landeswahlleiters als stärkste Kraft bei der Europawahl ausgewiesen, in Mertesheim etwa hat sie demnach 34,9 Stimmenanteil geholt – und mit 29,1 Prozent auch den kreisweit höchsten Wert bei der Kreistwagswahl erzielt.

Was ihre Anhänger beim Urnengang anders machen als viele andere Bürger, wie die Rechtsaußen-Partei nun vor Ort vorgehen will und welche Dörfer sich dem Trend widersetzt haben: zum ausführlichen Artikel geht’s hier.