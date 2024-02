Die Anonymität der virtuellen Welt verleitet immer wieder Kriminelle dazu, sich auf die eine oder andere Art zu bereichern. Auf zwei verschiedenen Wegen haben es Betrüger im Leiningerland versucht – mit Erfolg.

Am Neujahrstag hat ein 51-Jähriger in Grünstadt von einer ihm unbekannten Rufnummer eine SMS erhalten. In dieser wurde er aufgefordert, seine Pin und sowie sein Passwort für sein Online-Banking zu aktualisieren. Der Mann versuchte das daraufhin mehrfach, hatte aber den Eindruck, dass es nicht funktionierte. Daraufhin ignorierte er die SMS. Am 28. Januar, einem Sonntag (!!), bekam er laut Polizei einen Anruf von einer angeblichen Bankangestellten. Sie teilte ihm mit, dass er seine Pin und sein Passwort für sein Konto noch nicht aktualisiert habe. Der 51-Jährige legte einfach auf. Anschließend fragte er telefonisch bei seinem Kreditinstitut nach. Dort erklärte man ihm, dass eine Aktualisierung der Pin und des Passwortes nicht nötig sei. Als der Grünstadter am Folgetag sein Girokonto kontrollierte, stellte er fest, dass unberechtigt 4875 Euro an eine irische Bank transferiert worden waren. Daraufhin sperrte der Mann sein Konto und erstattete Anzeige. Ein Ermittlungsverfahren wegen Computerbetrug wurde eingeleitet.

Die Polizei betont, dass Kreditinstitute solche Schreiben niemals versenden, in denen sie zur Eingabe persönlicher Daten im Internet auffordern. Empfänger sollten sich stets vergewissern, mit wem sie es zu tun haben, etwa indem sie die Adressleiste im Browser überprüfen. Ein weiterer Tipp: Niemals auf den angegeben Link in der übersandten Nachricht klicken, auch keine Anhänge öffnen. Es wird dringend geraten, Antivirenprogramme und Firewalls zu nutzen. Sobald beim Online-Banking etwas merkwürdig ist, sollte die Anwendung sofort beendet und die Hausbank kontaktiert werden.

Auf einer Internetseite Daten eingegeben

Auf anderem Weg ist eine Frau in Hettenleidelheim geschädigt worden. Am Donnerstag und Freitag führte die 36-Jährige mit einer unbekannten Person ein Verkaufsgespräch über ein Online-Kleinanzeigenportal. Das Gegenüber schlug ihr vor, den Verkauf einer Sache über die Webpräsenz abzuwickeln und schickte ihr hierfür einen Link. Die 36-Jährige öffnete ihn und trug auf der aufgerufenen Internetseite ihre Bankdaten sowie die Ziffern ihrer Kreditkarte ein. Später stellte sie fest, dass über ihre Kreditkarte ein Flug im Wert von 3453 Euro gebucht wurde. Die Geschädigte sperrte daraufhin ihre Konten und erstattete bei der Polizei Strafanzeige. Ein Ermittlungsverfahren wegen Betrug wurde eingeleitet.

Diese Vorgehensweise, das Phishing, ist eine mittlerweile sehr bekannte Betrugsmasche und eine der häufigsten Formen des Online-Betrugs, sagt die Polizei. Dabei wird die Gutgläubigkeit der Empfänger ausgenutzt. Kriminelle versuchen über E-Mails, Kurznachrichten oder gefälschte Websites persönliche Daten ihrer Opfer in Erfahrung zu bringen und diese dann für einen Identitätsdiebstahl zu nutzen. Ihr Ziel ist es in aller Regel, mit den ergaunerten Daten Konten zu plündern oder Accounts zu übernehmen. Die Daten stammen entweder von unseriösen Adresshändlern (beispielsweise aus dem „Darknet“) oder werden zuvor mittels Kontakt auf einer Plattform in Erfahrung gebracht.

Häufig führen die Links auf Seiten, die denen bekannter Marken oder Unternehmen nachempfunden sind. Dadurch, dass in den Links Bestandteile des Unternehmens- oder Markennamens benutzt werden, suggerieren diese Authentizität. Bisweilen kopieren Betrüger ganze Websites, auf denen dann nach Zahlungs- oder Zugangsdaten gefragt wird oder der Nutzer dazu verleitet wird, aktiv Zahlungen (beispielsweise per Sofortüberweisung) zu tätigen.