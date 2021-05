Der Quirnheimer Heiko Schmitt hat sich Anfang März bei einem Männerausflug nach Ischgl mit dem Coronavirus infiziert. Nach zwei Wochen in einer „Quarantäne-Wohnung“ hat der 51-Jährige die Krankheit inzwischen überwunden. War er im Dorf anfangs „geächtet“? Und wie sieht sein Alltag heute aus? Ein Gespräch mit etwas Abstand.

Man merkt ihm den Sonderstatus eines „Geheilten“ zunächst gar nicht an: Zwar trägt Heiko Schmitt keine Schutzmaske, doch achtet er immer auf genügend Abstand zum Gesprächspartner beim Interview mit der RHEINPFALZ. Dabei ist der 51-jährige Quirnheimer doch heute immun gegen Covid-19.

Denn Schmitt ist einer der offiziell 106.800 Covid-19-Infizierten in Deutschland, die vom Coronavirus genesen sind. Der selbstständige Versicherungskaufmann hat also genug Antikörper gegen Corona gebildet. Und trotzdem bleibt er bei seinem Gegenüber auf Distanz, arbeitet er, wie viele andere auch, ausschließlich im Home-Office und pflegt soziale Kontakte nur innerhalb der Familie: also mit Ehefrau Maike und seinem 19-jährigen Sohn Luca. Inzwischen aber auch wieder mit seinen über 80 Jahre alten Eltern Hermann und Maria, die in seiner unmittelbaren Nachbarschaft wohnen. Demnächst will er noch etwas tun, was er nur diesem unvergesslichen Männer-Urlaub in den österreichischen Wintersportort zu „verdanken“ hat.

Anfangs war das Virus weit weg

„Als wir am 7. März nach Ischgl gefahren sind, war das Virus für uns weit weg, offiziell war auch nur von insgesamt neun Corona-Infizierten in Österreich die Rede – und die waren alle in Wien“, blickt Schmitt zurück. Mit wir meint der Quirnheimer eine neunköpfige Männergruppe – die meisten wie er von der Göllheimer AH – die seit über 15 Jahren gemeinsam in den Winterurlaub fahren. Seit zwölf Jahren ist Schmitt dabei, seit acht Jahren geht’s immer nach Ischgl in Tirol. In diesem Jahr wären sie eigentlich zehn Altfußballer gewesen, doch hatte sich einer kurz vor der Abreise den Zeigefinger gebrochen. Was hatten da die anderen Ischgl-Fahrer zuerst für ’ne „ungebrochene“ Schadenfreude: Gleich nach der ersten Abfahrt auf der Skipiste haben sie ihm dann ein Gruppenfoto gemailt – dabei hat jeder seinen Zeigefinger in die Höhe gestreckt. Tja, doch wer zuletzt lacht ...

.

Die erste Corona-Meldung

Schon ein, zwei Tage später kursierte die Meldung in Ischgl, dass ein Angestellter der Après-Ski-Kneipe „Kiezloch“ positiv getestet worden sei. „Da gehen wir zwar nie hin, aber danach hat sich die Stimmung in unserer Gruppe schon geändert“, erinnert sich Schmitt. „Im Nachhinein muss man sagen, dass alle das aggressive Virus komplett unterschätzt haben: die Verantwortlichen in Ischgl – übrigens auch in den anderen Wintersportorten – aber auch wir selbst“, gibt er sich selbstkritisch. Einer aus der Gruppe hatte vor der Abfahrt zwar noch schwere Bedenken geäußert, aber: „Wie wohl alle damals konnten wir uns doch eine Pandemie in der Art überhaupt nicht vorstellen.“

„Da war’s für uns schon zu spät“

Als in den Wintersportorten bald darauf die ersten Gegenmaßnahmen getroffen worden sind, „war’s für uns bestimmt schon zu spät“, sagt Schmitt heute mit etwas Abstand. Außerdem: „Die Anordnung, dass die Gondeln nur noch zur Hälfte besetzt sein dürfen, hatte angesichts der Menschenmassen die Folge, dass man unten dicht an dicht gedrängt auf die Gondel warten musste.“ Allein da hätten sich gewiss tausende infiziert, „wenn sie es nicht schon waren“, meint Schmitt. Wie vermutlich auch die neun Männer aus der Pfalz, bei denen einige schon sechs Tage nach der Ankunft die ersten Corona-Symptome hatten. „Eigentlich wollten wir erst am Samstag zurück. Als das gemeinsame Essen am Donnerstagabend aber auch gleichzeitig eine gemeinsame Husterei war, war uns klar: Wir müssen nach Hause, so schnell wie’s geht “, sagt Schmitt.

Eine bestimmte Situation, wann genau es bei ihm zu der Ansteckung gekommen ist, kann er nicht nennen. Angesichts einer etwa einwöchigen Inkubationszeit muss es schon gleich nach der Ankunft gewesen sein. Selbst wenn es anfangs nur einer hatte – bei den Männern wird schon auch mal eine mitgebrachte Bierdose weitergereicht – habe es garantiert nicht lange gedauert, bis es alle neun hatten. „Im Endeffekt ist es egal, wir hätten uns angesichts der vielen Menschen dort sowieso infiziert“, hebt Schmitt hervor. Als sie in den Nachrichten dann von den explodierenden Infektionszahlen hörten, sei ihnen nach und nach bewusst geworden, dass „es uns wohl auch erwischt hat“, so Schmitt. Natürlich hatten sie vom Urlaubsort aus immer Kontakt mit den Familien daheim. „Da muss ich sagen, hat dann meine Frau – als ausgebildete medizinische Fußpflegerin hygienisch sozusagen vorbelastet – den Überblick behalten, die Gefahren absolut richtig eingeschätzt und dann auch genau richtig reagiert“ , berichtet Schmitt von einer kontrollierten Rückreise.

Rückkehr und Quarantäne

In drei Autos haben die neun Pfälzer die Rückreise zusammen angetreten. Ihr erstes gemeinsames Ziel, noch bevor sie Kontakt mit ihren Familien hatten: die ärztliche Untersuchung in einem dem Wohnort nahe gelegenen Krankenhaus. Schmitt steuerte das Klinikum in Worms an, schilderte Symptome und die Ischgl-Vorgeschichte und wurde sofort auf Covid-19 getestet. Das – wie erwartet – positive Ergebnis erreichte ihn zwei Tage später: Da war er bereits zwei Tage in Quarantäne. Denn Ehefrau Maike hatte die nötigsten persönlichen Sachen ihres Gatten in die – berufsbedingt längere Zeit – leerstehende Wohnung der Tochter verfrachtet. Ohne Willkommensumarmung seiner Liebsten hat Schmitt diese direkt nach seiner Ankunft in Quirnheim bezogen. Seine Ischgl-Kumpels konnten sich zum Glück ebenfalls alle „separieren“ und taten es ihm gleich. „Zwei Wochen hatte ich null körperlichen Kontakt zur Außenwelt. Essen und Getränke und was man sonst so braucht, wurden mir vor die Tür gestellt. Kommuniziert wurde übers Handy oder vom Fenster aus dem ersten Stock meiner Quarantäne-Wohnung heraus zur Straße hinunter.“ Mit der Meldung seiner Infizierung ans zuständige Gesundheitsamt in Neustadt wurde er auch kontrolliert. Zunächst mindestens einmal pro Tag hat eine Ärztin angerufen und gefragt, wie’s ihm geht, wie hoch seine Temperatur ist, was der Husten und die Schlappheit machen. „An der medizinischen Betreuung gibt’s für mich jedenfalls gar nichts zu meckern“, so Schmitt.

Auch langweilig wurde ihm in der Quarantäne so schnell nicht. Denn als Schmitts Umfeld von seiner Erkrankung erfahren hat, „kamen von überall her Genesungswünsche und Nachfragen, wie’s mir geht und ob man helfen kann“, beschreibt er den Großteil der Reaktionen von Freunden und Bekannten. Seine Ehefrau und Eltern haben „im Dorf“ aber auch einige ganz andere – wenn auch wenige – Stimmen gehört. „Da hieß es unter anderem: ’Wie kann der denn das Virus in Quirnheim einschleppen und bleibt nicht im Krankenhaus?!“, erinnert sich Maike Schmitt-Overhoff. Das seien aber natürlich nur Leute gewesen, die sich nicht persönlich über die Lage bei den Schmitts und deren frühzeitig getroffenen Sicherheitsvorkehrungen erkundigt haben. „Dann hätten sie nämlich gewusst, wie abgeschottet Heiko die zwei Wochen lang hier gelebt hat und wie groß Hygiene bei uns sowieso schon geschrieben wird“, betont die Chefin der Beauty-Alm.

Kurzatmig und schlapp

„Bei mir war’s vor allem die Schlappheit, die mir ein paar Tage lang doch zu schaffen gemacht hat. Insgesamt kann man es vielleicht mit einer leichten Form von Grippe beschreiben“, fasst er seine individuellen Corona-Symptome zusammen: trockener Husten, leichte Temperatur von maximal 38,5 Grad und Kopfschmerzen, „am schlimmsten war aber das Schlappsein, verbunden mit Kurzatmigkeit“. Von den neun Ischgl-Fahrern rangiert Schmitt sozusagen im Mittelfeld, was die Schwere der Krankheit betrifft. „Der mit 60 Jahren Älteste, von dem wir alle gedacht haben, dass es ihn wohl am schwersten treffen könnte, hatte so gut wie nichts“, wundert sich Schmitt – vor allem, weil’s einen „kerngesunden 58-Jährigen, der schon Marathon gelaufen ist, schwer erwischt hat, er sogar fünf Tage auf die Intensivstation musste und jetzt immer noch in Quarantäne ist“. Das Virus habe offensichtlich seine eigenen Gesetze, die „wir auf gar keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen sollten“, warnt Schmitt immer noch eindringlich vor dem hoch ansteckenden Virus: „Auch nach den ersten Erfolgen von Kontaktsperre und Co. sollten wir Corona definitiv nicht unterschätzen.“

Deswegen bleibe er selbst als einer, der Covid-19 besiegt hat, weiter im Home-Office und zum Beispiel beim Einkaufen auf Distanz: „Denn habe ich das Virus von einem anderen Infizierten an mir, kann ich es ja immer noch auf den nächsten übertragen“, erklärt Schmitt. Nachdem er dann nach über zwei Wochen keinerlei Corona-Symptome mehr hatte, wurde er – ohne Abschlusstest – als „geheilt“ aus der Quarantäne entlassen. Nun will er selbst, wie bereits zwei seiner Ischgl-Kumpels, etwas gegen Corona tun und Antikörper von seinem Blutplasma der Forschung zur Verfügung stellen. Kommenden Montag ist er deswegen in der Universitätsklinik Heidelberg. Und das gewiss nicht, weil pro Blutspende ein Honorar von 250 Euro winkt. Er will mithelfen, dass möglichst schnell ein Impfstoff entwickelt werden kann. Denn unter seinen Versicherungskunden sind auch einige Schausteller und Gastronomen, die „es wirtschaftlich ganz, ganz schlimm getroffen hat“, weiß Schmitt. Für diese müssten schnell vernünftige Lösungen gefunden werden, „allerdings ohne dass die Ansteckungsgefahr wesentlich erhöht wird“, sagt er.

Im September wieder nach Ischgl

Auf der anderen Seite scheut er sich nicht, wieder nach Ischgl zu reisen. Im September ist eine Fahrt mit der Quirnheimer FWG dorthin geplant. „Ich mache den Verantwortlichen dort keinen Vorwurf: Für die war das genau so neu wie für uns. Und keine Frage, wir alle haben das Virus absolut unterschätzt“, will sich Schmitt auch nicht an einer gestarteten Sammelklage von Covid-19-Infizierten gegen die Verantwortlichen von Ischgl beteiligen. Dort habe man aus der Masseninfektion gelernt. „Mit gewissen Sicherheitsvorkehrungen wird in dem vom Tourismus lebenden Ort und auch andernorts wieder Urlaub möglich sein“, ist sich der Ischgl-Fan sicher. Ob das im September so ist, müsse man halt abwarten und es nehmen, wie es komme, philosophiert er: „Gerade wir Deutschen sollten inzwischen demütig genug sein, das wert zu schätzen, was wir haben – gerade angesichts der viel, viel schlimmeren Corona-Folgen überall auf der Welt. Seien wir froh, dass wir zu essen und zu trinken haben und auch ein Zuhause: einen Ort, wo es einem einfach gut geht.“ Nun merkt man ihm irgendwie doch seinen Sonderstatus als „Geheilter“ an.