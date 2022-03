Die Stumpfwaldbiker des RV „All Heil“ 1910 Kerzenheim veranstalten am Sonntag, 10. April (10 Uhr), zum sechsten Mal ihre geführte CTF-Tour. Die Offiziellen erwarten viele Fahrer, auch aus dem überregionalen Bereich.

Die Abkürzung CTF steht für Country-Touren-Fahrt. Die Teilnehmer nehmen dabei mit ihren Mountainbikes eine Strecke in Angriff, bei der fahrerisches Können sowie Radbeherrschung auf vergleichsweise unwegsamem Terrain gefragt sind. Allerdings gibt es keine Zeitnahme oder Rangliste. Der Spaß steht an erster Stelle, macht Jörg Weidenthaler klar, der die „Stumpfwaldtour“ mitorganisiert.

Die Teilnehmer können zwischen einer 24 und einer 48 Kilometer langen Strecke wählen. 1000 Höhenmeter müssen sie bei der längeren Tour überwinden. „Das Tempo geben die Teilnehmer selbst vor. Zwei Guides fahren voran, und zwei sind in der Mitte des Felds“, sagt Jürgen Becker, der auch Teil des Orga-Teams ist.

Start ist an der Kerzenheimer Mehrzweckhalle um 10 Uhr. Beide Touren führen durch den Stumpfwald. So geht es Richtung Hettenleidelheim zur Hütte im Kerzenheimer Hinterwald oberhalb des Ripperter Hofs bei Ramsen. Hier stehen für die Teilnehmer schon einige „knifflige Steigungen“ an, sagt Weidenthaler. „Das Schöne ist, dass auch immer einige Teamfahrer dabei sind, die eigentlich auf der Straße um Wertungspunkte fahren“, erzählt Stumpfwaldbiker Uli Johmann. „In diesem Jahr fährt voraussichtlich mit Joshua Asel ein bekannter Rennfahrer aus unserem Verein mit. Gerade für die jüngeren Radsportler ist das sicher interessant.“ Unterwegs haben die Stumpfwaldbiker zwei Verpflegungsstände mit Getränken und Snacks eingerichtet. Bei der Ankunft in Kerzenheim wartet auf die Mountainbike-Cracks eine Portion Spaghetti Bolognese. „Duschmöglichkeiten und Fahrradwaschplatz haben wir natürlich auch“, sagt Becker.

Die Stumpfwaldbiker treffen sich übrigens in den kommenden Monaten immer mittwochs um 18 Uhr und sonntags um 10 Uhr an der katholischen Kirche in Kerzenheim. Interessenten, die immer mal wieder auch auf dem Rennrad oder dem Gravelbike unterwegs sind, können den RV-Bikern eine E-Mail schreiben.

Anmeldung

Die Organisatoren bitten um eine unverbindliche Anmeldung per E-Mail an Stumpfwaldbiker@gmx.de. Die Teilnahmegebühr für die sechste CTF-Stumpfwaldtour des RV Kerzenheim beträgt sieben Euro, mit einer BDR-Wertungskarte sind es nur fünf Euro.