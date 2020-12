An der IGS Grünstadt wurde ein Kind positiv auf Covid-19 getestet, enge Kontaktpersonen aus der Klasse sind in Quarantäne. Auch an der Käthe-Kollwitz-Schule Grünstadt ist ein Kind positiv getestet worden, dort ist die gesamte Klasse in Quarantäne. Das hat die Kreisverwaltung gestern mitgeteilt. Wer als enge Kontaktperson eingestuft wird, wird persönlich benachrichtigt. Er muss bis 14 Tage nach dem letzten persönlichen Kontakt in Quarantäne.

Bei Fragen können sich Eltern an das Gesundheitsamt des Landkreises wenden: E-Mail gesundheitsamt@kreis-bad-duerkheim.de. Seit Freitag sind dem Gesundheitsamt 72 weitere Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Eine Freinsheimerin, die über 70 Jahre alt war, ist im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben – in Neustadt eine über 90 Jahre alte Frau. Der auf 100.000 Einwohner bezogene Sieben-Tages-Inzidenzwert liegt derzeit bei knapp 160. Bislang sind im Landkreis 31 Menschen an oder mit Corona gestorben, in Neustadt waren es vier. In Grünstadt gibt es Stand Montag 16 Infektionsfälle, in der Verbandsgemeinde Leiningerland insgesamt 114: davon sieben in Hettenleidelheim, 52 in Obrigheim und sechs in Bockenheim.