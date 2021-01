Im Haus am Leininger Unterhof ist die Anzahl der Todesfälle, die im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion stehen, auf zehn gestiegen. Zudem haben sich weitere Bewohner und Mitarbeiter des Seniorenheims mit dem Virus infiziert.

Die Mitarbeiter und die Bewohner des Grünstadter Seniorenheims werden regelmäßig auf das Coronavirus getestet. Bei den jüngsten PCR-Testungen sei festgestellt worden, dass sich weitere fünf Bewohner und zwei Mitarbeiter aus verschiedenen Wohnbereichen mit SARS-CoV-2 infiziert hätten, berichtet Corinna Müller-Erb von den Diakonissen Speyer, die das Seniorenzentrum betreiben.

Insgesamt sind damit 46 Bewohner und 20 Mitarbeiter des Hauses am Leininger Unterhof positiv auf das Virus getestet worden, zwei Mitarbeiter sind mittlerweile wieder gesund. In dem Seniorenheim in der Innenstadt kümmern sich 103 Mitarbeiter um die mehr als 90 Senioren.

Besuchsverbot verlängert

Die Heimaufsicht habe das Besuchsverbot in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Bad Dürkheim für die gesamte Einrichtung bis einschließlich 24. Januar verlängert, berichtet Müller-Erb. Auch die Tagespflege bleibe weiterhin geschlossen. Die infizierten Bewohner würden in ihren Zimmern versorgt, das Personal trage Schutzausrüstung. Die mit dem Coronavirus infizierten Mitarbeiter befinden sich weiter in Quarantäne.

Bis Dezember hat es keinen Corona-Fall im Haus gegeben. Wie das Virus Ende des Jahres ins Heim gelangte, ist nicht bekannt. „Man kann es nicht an einem bestimmten Fall festmachen“, so Müller-Erb vergangene Woche auf Anfrage.