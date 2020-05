Ab Mittwoch dürfen die Freibäder wieder öffnen. Das hat die Landesregierung am 13. Mai bekanntgegeben. Das Hygienekonzept dazu legte sie allerdings erst am späten Montagabend vor – zu spät für die Freibäder in Hettenleidelheim und Altleiningen.

Steffen Blaga (CDU), Hettenleidelheimer Ortsbürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzender der Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR), die die beiden Freibäder in Hettenleidelheim und Altleiningen betreibt, sprach auf Anfrage der RHEINPFALZ von einem „Riesenberg an Aufgaben“, der die Öffnung der Bäder „reihenweise nach hinten verschieben“ werde. Die Konzepte, die die AöR vorher erarbeitet habe und die sich an dem Pandemieplan der Deutschen Bädergesellschaft orientiert hätten, reichten nun nicht mehr aus, sagte Blaga zu den Montagabend veröffentlichten Vorgaben des Landes. So gebe es nun einen höheren Personalaufwand bei einer geringeren Nutzbarkeit der Fläche. Das heißt: die Kosten steigen, die Besucherzahl sinkt.

Vielleicht erst in den Sommerferien?

Er sei nun noch skeptischer als vor zwei Wochen: Damals hatte Blaga eine Öffnung in der ersten Juniwoche für möglich gehalten. Jetzt hält er es für denkbar, dass die beiden Freibäder erst in den Sommerferien ihren Betrieb aufnehmen, „in der Hoffnung, dass die Regularien bis dahin gelockert werden“. Sie gelten vorerst bis 9. Juni. Am Abend werde sich der Verwaltungsrat bei einem informellen Treffen mit der neuen Situation befassen. Bei der für 2. Juni anberaumten AöR-Sitzung sollten eigentlich die erarbeiteten Konzepte verabschiedet werden, „aber das greift nicht mehr“.

Das Cabalela in Grünstadt bleibt geschlossen: Es gelte als Hallenbad mit Cabriodach und falle damit nicht unter die Lockerungen, sagte Badchef Klaus Wasmuth.