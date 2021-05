Der Franzose Jacques Rapacki hilft seit Anfang April beim Weingut WoW in Bissersheim als Feldarbeiter aus. Der „Coronaflüchtling“ aus Straßburg ist zuvor zwei Wochen als Eremit durch den Pfälzerwald gewandert.

Der 25-jährige Rapacki arbeitet üblicherweise als Texter im Kulturkino in Straßburg. Das 1913 eröffnete Lichtspielhaus zählt zu den sechs ältesten noch aktiven Kinos der Welt und war die letzten Jahre der Arbeitsplatz des studierten Literaturwissenschaftlers. Bereits im Februar musste das Kino aufgrund der Corona-Pandemie schließen, Rapacki konnte in seiner Freizeit aber immer noch seine 30 Quadratmeter große Wohnung verlassen. Dieses Privileg sollte den Franzosen aber ab 17. März durch Ausgangssperren genommen werden, wie Emmanuel Präsident Macron am 16. März verkündete.

Rapacki zögerte keine Sekunde, packte einen Rucksack samt Zelt und machte sich zu Fuß auf den Weg in Richtung Deutschland. Da die Grenzen in Europa mittlerweile dicht waren, blieb ihm nur eine Flucht über die grüne Grenze. Bei Wissembourg übertrat der Coronaflüchtling in der Nacht zum 17. März die deutsche Landesgrenze und hörte mit dem Laufen nicht auf, bis er in Bad Bergzabern war.

„Ich hatte riesige Angst, in der Nähe der Grenze aufgegriffen zu werden“ berichtet Rapacki, der fast akzentfrei Deutsch spricht, da sein Vater in Berlin lebt. In Bad Bergzabern kaufte sich der Franzose Wanderkarten und beschloss, den Pfälzer Weinsteig von Schweigen nach Bockenheim zu gehen. „Anfangs bin ich immer nur nachts gelaufen, weil ich solche Angst hatte, aufgegriffen zu werden“, erzählt der Wanderer. Grund waren die Eindrücke aus seiner Heimat Frankreich, dort wurden Menschen schon vor den Ausgangssperren permanent von Polizisten kontrolliert, und man musste ein begründetes Interesse wegen des Aufenthalts im Freien nachweisen.

Nach zwei Wochen in Bockenheim

Irgendwann merkte Rapacki aber, dass es hier in Deutschland lockerer zugeht. Er wagte sich auch tagsüber aus dem Wald und versorgte sich in kleineren Dörfern mit Essen und der RHEINPFALZ. Letztere half ihm zudem, den Umgang mit der Coronakrise in Deutschland zu verstehen. Nach zwei Wochen Wanderung durch den Wald war der Franzose am 30. März in Bockenheim angekommen und körperlich wie geistig erschöpft. Er hatte 15 Kilogramm an Körpergewicht verloren. Seine Wanderroute war beendet, es musste eine neue Herausforderung her. In der Zeitung hatte Rapacki von einer App gelesen, die arbeitswillige Menschen an landwirtschaftliche Betriebe vermittelt. Über Umwege gelangte er so an das Weingut WoW von Wolfgang Bender in Bissersheim.

Der 32-jährige Winzer war sofort bereit, den Wanderer aufzunehmen und ihm sogar eine Unterkunft anzubieten. Rapacki berichtet strahlend über seinen ersten Tag im Weingut: „Als erstes wollte ich direkt ins Feld zum Arbeiten, aber Wolfgang hat gesagt, ich soll erstmal duschen, das konnte ich ja zwei Wochen lang nicht.“ Für den Literaturwissenschaftler ist die Arbeit im Feld eine ganz neue Erfahrung, aber sie macht ihm soviel Spaß, dass er gerne bis zur Wiedereröffnung seiner Arbeitsstelle in Straßburg in Bissersheim bleiben möchte. Dies wird bis mindestens 30. Juni der Fall sein.

Das schlimmste Erlebnis auf seiner Wandertour durch den Pfälzerwald waren für Rapacki zwei Tage, in denen er bei der geschlossenen Landauer Hütte feststeckte. Es begann damals nachts zu schneien, und es war nicht möglich, weiter zu wandern. Er habe sehr gefroren und in seinem Zelt auf besseres Wetter gewartet, erzählt der junge Franzose. Trotzdem bereut er seine Entscheidung nicht: „Ich kann was Sinnvolles tun, ich habe mein Deutsch verbessert und vor allem habe ich die Gastfreundschaft der Pfälzer kennengelernt.“ Den Rückweg nach Straßburg möchte Jacques Rapacki allerdings lieber mit dem Zug machen, wie er schmunzelnd verrät.