Es ist wohl der Überlastung geschuldet: Die Gesundheitsämter des Landkreises Bad Dürkheim und des Donnersbergkreises haben zuletzt falsche Angaben zu Coronafällen an Schulen in ihrem Bereich gemacht.

Am Montag war eine Lehrkraft der Dekan-Ernst-Schule Grünstadt positiv auf Covid-19 getestet worden. Am Dienstagabend hatte das Gesundheitsamt Bad Dürkheim gemeldet, dass zwei Lehrkräfte, aber keine Klassen in Quarantäne seien. Dies ist nicht korrekt: Es sind zwei Klassen in Quarantäne, aber keine Lehrkräfte. Die Kreisverwaltung bittet, diese Verwechslung zu entschuldigen. Erst am Mittwochabend teilte das Gesundheitsamt mit, dass ihm bereits am Wochenende zwei Fälle am Leininger-Gymnasium Grünstadt gemeldet wurden, es handele sich um Schüler der 6. und 12. Klasse. Die engen Kontaktpersonen aus der 12. Jahrgangsstufe werden online unterrichtet. Da das positiv getestete Kind aus der 6. Klasse bereits in der vergangenen Woche nicht mehr in der Schule war, gebe es in diesem Fall keine Auswirkungen auf die Klasse, so die Verwaltung. Auch an der Hans-Zulliger-Schule Grünstadt gibt es mittlerweile einen Fall: Dort wurde laut Gesundheitsamt ein Mitarbeiter positiv getestet; es habe kein enger Kontakt zu Schülern und weiteren Mitarbeitern bestanden, daher schätze das Gesundheitsamt das Risiko als gering ein. Zur Sicherheit habe es am Mittwoch dennoch ein freiwilliges Testangebot vor Ort gegeben. Bei Fragen können sich Eltern und Angehörige an das Gesundheitsamt Neustadt wenden: E-Mail gesundheitsamt@kreis-bad-duerkheim.de.

Die Kreisverwaltung hat am Mittwoch 21 neue Infektionen mit dem Coronavirus im Kreis Bad Dürkheim gemeldet. Damit sind im Kreis 172 aktive Infektionen bekannt. In den vergangenen sieben Tagen haben sich pro 100.000 Einwohner im Kreis 101,8 Menschen mit dem Virus infiziert.

Im Donnersbergkreis hat sich die Anzahl aktuell nachgewiesener Infektionen mit Sars-Cov-2 um 17 auf nunmehr 125 Personen erhöht. Davon entfallen 30 auf die Verbandsgemeinde Eisenberg. Wie das Gesundheitsamt weiter mitteilt, hat es in der IGS Eisenberg nicht, wie vom Amt vergangene Woche versehentlich gemeldet, einen Corona-Fall in der elften Jahrgangsstufe gegeben, sondern in der zwölften Stufe.