Im Grünstadter Corona-Testzentrum sind seit 24. März 1124 Menschen auf das Virus getestet worden. Das hat die Kreisverwaltung Bad Dürkheim auf Anfrage mitgeteilt. Im März wurden 218 Tests vorgenommen, davon waren 14 positiv. Die weiteren Zahlen sind: April: 522 Tests, davon 35 positiv; Mai: 334 Tests, davon drei positiv; erste Juniwoche: 50 Tests. Hier sind alle Ergebnisse negativ. Das Testcenter in Grünstadt ist montags, mittwochs und freitags ab 16 Uhr geöffnet. Getestet wird nur nach Terminvergabe, der Hausarzt stellt den Kontakt her. In dieser Woche wird am Freitag wegen des Brückentags nicht getestet. Pro Testtag gibt es momentan zehn bis 20 Tests. Sich im Zweifelsfall testen zu lassen, sei immer noch wichtig, sagt Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU): „Erst wurden nur Kontaktpersonen getestet, inzwischen reichen Erkältungssymptome, um sich testen zu lassen.“