Das Corona-Testcenter an der Verbandsgemeindeverwaltung wird geschlossen. Eine Testmöglichkeit wird aber weiterhin angeboten. Weil immer weniger Menschen das am 24. März eingerichtete Corona-Testzentrum aufsuchen, hat die Kreisverwaltung beschlossen, es zu schließen. Zuletzt waren nur rund zehn Menschen am Tag gekommen, manchmal weniger, heißt es. Der letzte Öffnungstag des Zentrums ist am Montag. Corona-Test werden aber weiterhin angeboten: Ab Mittwoch, 1. Juli, wird am Kreiskrankenhaus getestet, und zwar montags, mittwochs und freitags. Diejenigen, die getestet werden, sollen mit dem Auto vorfahren, es wird im Drive-in-Verfahren-Verfahren getestet. Wer sich krank fühlt, soll zunächst beim Arzt eine Überweisung anfordern, dann bekommt er einen Termin. Wenn der Bedarf wieder steigt, kann das Testzentrum an der VG-Verwaltung wieder aufgebaut werden.