Von Mittwoch an kommt in Grünstadt ein weiterer Ort dazu, an dem Schnelltests und PCR-Tests angeboten werden. Andreas Blatner, der das Coronamobil Leiningerland betreibt, wird im Polimedicum, Verladeplatz 2-4, Corona-Tests vornehmen. Neben den kostenlosen Bürgertests für bestimmte Zielgruppen (etwa Kinder und Menschen, die sich nicht impfen lassen dürfen), werden auch Antigen-Schnelltest mit Zertifikat angeboten, die Kosten hierfür betragen 15 Euro. Solche Tests brauchen ungeimpfte Menschen, wenn sie in ein Restaurant oder in ein Konzert gehen wollen – und dort die 3G-Regel gilt. Blatner bietet zudem PCR-Tests an, die in einem Labor in Ingelheim ausgewertet werden. Diese kosten 75 Euro. Zudem werden so genannte Real-Time-PCR-Tests vorgenommen – das sind Tests, die der Mertesheimer mit medizinischen Laborgeräten selbst auswertet und deren Ergebnis innerhalb von sechs bis zwölf Stunden vorliegt, Kosten: ab 60 Euro. Die Ergebnisse würden vom Gesundheitsamt ebenfalls anerkannt, sagt Blatner. Grundsätzlich rät er dazu, sich vor Flügen ins Ausland zu erkundigen, welche Art von Tests von den Fluglinien oder den Einreise-Ländern gewünscht sind. Der Raum für die Testungen am Verladeplatz werde ihm von Apothekerin Barbara Mersinger kostenlos zur Verfügung gestellt, berichtet Blatner. Geöffnet ist – außer dienstags und sonntags – täglich von 9 bis 12 Uhr.