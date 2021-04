Von Benjamin Fiege

Kommt bald ein Corona-Testzentrum auf den Eisenberger Lidl-Parkplatz? Es sieht so aus. „Gemeinsam mit dem Gesundheitsdienstleister EcoCare errichtet die Schwarz-Gruppe auf den Kundenparkplätzen von Lidl und Kaufland bundesweit Testzentren. Die Aufstellung ist unter anderem von der Genehmigung durch die jeweiligen Kommunen und Bauämter abhängig“, bestätigte eine Lidl-Sprecherin auf RHEINPFALZ-Anfrage. Bei der Stadt Eisenberg wurde zumindest schon mal vorgefühlt. Einer Genehmigung steht nach jetzigem Stand wohl auch baurechtlich nichts im Wege, da es sich um temporäre Einrichtungen handelt. Wann es losgehen soll, ist allerdings noch unklar. „Wir bitten um Verständnis, dass wir aktuell noch keinen konkreten Termin für das Testzentrum in Eisenberg nennen können“, so die Lidl-Sprecherin. Die Nutzung des Schnelltestangebots sei für Kunden und Mitarbeiter freiwillig und „selbstverständlich keine Voraussetzung, um in unseren Filialen einkaufen zu können“, so die Lidl-Sprecherin weiter. Man wolle vielmehr das Angebot der Bundesregierung unterstützen, jedem Bürger einen kostenlosen Test pro Woche anzubieten. Bereits am Dienstag wurde ein solches Testzentrum am Kaufland in Grünstadt erreichtet. Weitere bestehende Testzentren von EcoCare findet man unter dem Link: buergertest.ecocare.center.