Die Verbandsgemeinde Leiningerland bietet im Rahmen des von Bund und Land propagierten Projektes „Testen für Alle“ Antigen-Corona-Schnelltests in sechs Ortsgemeinden an. Getestet wird jeder, der in Deutschland wohnt – unabhängig davon, ob er in der jeweiligen Gemeinde wohnt. Die Testungen sind für alle Bürger kostenlos. Andreas Blatner aus Mertesheim wird vor Ort kommen, er arbeitet als Notfallsanitäter beim Arbeiter-Samariter-Bund in der Grünstadter Rettungswache und betreibt nebenberuflich das „Corona-Mobil“. Folgende Termine stehen fest: Ebertsheim, Dienstag, 16. und 23. März, 14 bis 18 Uhr, Parkplatz an der Schule; Bockenheim, Mittwoch, 17. und 24. März, 14 bis 18 Uhr, Festplatz; Dirmstein, Donnerstag, 18. und 25. März, 14 bis 18 Uhr Schlossplatz, Marktstraße; Gerolsheim, Freitag, 19. und 26. März, 14 bis 18 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus, An der Weet; Hettenleidelheim, Samstag, 20. und 27. März, 9 bis 12 Uhr; Festhalle Gut-Heil, Turnhallenstraße 2B; Carlsberg, Samstag, 20. und 27. März, 13 bis 16 Uhr, Leißlinger Platz, Gartenstraße. Für die Tests muss man sich nicht anmelden. Das Ergebnis liegt in rund 15 Minuten vor. Mitzubringen sind der Personalausweis oder der Reisepass. Wer Corona-Symptome aufweist, soll zum Hausarzt gehen – und nicht zum Corona-Mobil kommen. Jede Person erhält eine Bescheinigung über das Testergebnis, positive Testergebnisse werden dem Gesundheitsamt gemeldet. „Ob die Testaktion über die genannten beiden Wochen hinaus angeboten wird, ist von der Inanspruchnahme der Aktion abhängig“, sagt Bürgermeister Frank Rüttger (CDU). Er ermuntere die Menschen, von dem Angebot Gebrauch zu machen. Die Verbandsgemeinde Leiningerland und die Stadt Grünstadt betreiben außerdem mit Ehrenamtlichen des Deutschen Roten Kreuzes und der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft ein Abstrichzentrum im Grünstadter Weinstraßencenter. Es öffnet am Mittwoch, 17. März, erstmals. Dort kann man ebenfalls ohne Termine vorbeikommen – mittwochs und freitags von 17 bis 20 Uhr.