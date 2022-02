Das Corona-Mobil Leiningerland macht ab Samstag auch in Asselheim Station. Fortan wird es jeden Montag, Donnerstag und Samstag, jeweils von 14 bis 18 Uhr, gegenüber dem Weingut Mayerhof stehen. Je nach Bedarf wird allerdings auch über eine Ausweitung des Abgebots nachgedacht, wie Corona-Mobil-Betreiber Andreas Blatner mitteilt. „Über den Standort hatten wir schon länger nachgedacht, er ist einfach ideal. Wir haben hier eine gute Stromversorgung, können heizen“, so Blatner. Angeboten werden in Asselheim die kostenlosen Bürgertests. PCR-Tests hingegen werden weiterhin nur am Standort am Verladeplatz in Grünstadt gemacht. Die Öffnungszeiten dort: Montag und Mittwoch 9 bis 12 Uhr und 17 bis 20 Uhr, Donnerstag, Freitag und Samstag 9 bis 12 Uhr sowie Sonntag von 11 bis 14 Uhr.