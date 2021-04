Andreas Blatner geht die Arbeit nicht aus: Der 42-jährige Mertesheimer fährt mit seinem Corona-Mobil von Dorf zu Dorf, um die Menschen auf das Virus zu testen. Alleine schafft er das allerdings schon längst nicht mehr – deswegen hat er aufgestockt.

Andreas Blatner hatte jüngst Geburtstag – und über Facebook so viele Glückwünsche bekommen wie noch nie zuvor in seinem Leben. Der 42-jährige Mertesheimer fährt seit Mitte März für die Verbandsgemeinde Leiningerland mit einem Wohnmobil über die Dörfer und testet die Menschen kostenlos auf das Virus, das seit über einem Jahr unser Leben bestimmt. Als Blatner im Januar – damals noch mit kostenpflichtigen Tests auf Bestellung – erstmals in den zum Corona-Mobil umfunktionierten Wohnwagen stieg, war er alleine. Mittlerweile besteht sein Test-Team aus 14 Leuten – sie alle sind vom Fach. „Alleine kann ich das nicht mehr alles abdecken“, sagt Blatner, der im Hauptberuf als Notfallsanitäter beim Arbeiter-Samariter-Bund in der Grünstadter Rettungswache arbeitet und das Corona-Mobil nebenberuflich betreibt.

Nur wenige positive Fälle

Blatner und seine Kollegen haben seit Mitte März rund 6000 Tests in der Verbandsgemeinde Leiningerland vorgenommen, die Anzahl der positiven Ergebnisse liegt bei zwei bis drei Prozent. Neben den Terminen in den Ortsgemeinden fährt das Corona-Mobil auch acht Firmen in der Region an, hier sei der Prozentsatz an positiven Testergebnisse schon höher als bei den Tests in den Orten, berichtet Blatner. Er vermutet, dass das auch damit zusammenhängen könnte, dass sich die Menschen in den Betrieben vielleicht aus einem gewissen Gruppenzwang heraus testen lassen und dass es auch eine Rolle auf die Entscheidung des Einzelnen spielen könnte, wenn der Arbeitgeber einem eine Testung nahelege. Für Arbeitgeber besteht keine Pflicht, sich testen zu lassen. Die Arbeitgeber sind jedoch dazu verpflichtet, jedem Mitarbeiter einmal wöchentlich einen Schnell- oder Selbsttest anzubieten. Blatner hebt hervor, dass die Betriebe viel unternähmen, um ihre Unternehmen Corona-frei zu halten. Er appelliert deswegen daran, dass die Firmenchefs die Besucher oder Monteure nicht vergessen sollten, die in die Firma kommen – für diese Fälle empfehle sich, Selbsttests aus der Apotheke bereitzuhalten.

Wer zum Corona-Mobil oder in eine der Teststationen in den Ortsgemeinden kommen will, braucht keinen Termin. Er muss lediglich ein Formular ausfüllen – das man übrigens schon herunterladen kann über die Verbandsgemeinde-Webseite. Blatner sagt: Es komme durchaus vor, dass 20, 30 Menschen am Mobil Schlange stünden – und kommentiert das scherzhaft so: „Früher habt man sich auf der Weinkerwe getoffen, jetzt trifft man sich vorm Testmobil.“ Mit Sicherheitsabstand und Maske, logisch.

Die Menschen müssen nach dem Abstrich 15 Minuten warten, wenn sie eine Bescheinigung über ihr Testergebnis wollen – um zum Friseur oder zur Fußpflege zu gehen. Wer absolut keine Zeit habe, könne nach Hause gehen. Wenn der Test negativ ist, meldet sich Blatner nicht zurück – und die Getesteten können das entsprechende Kreuzchen selbst setzen. Befürchtungen, dass das ausgenutzt wird und Menschen, die positiv sind, ihr Kreuzchen trotzdem bei negativ setzen, hat Blatner nicht: „Wir sind doch alle erwachsene Leute.“

Infektion ist ein Schock

Genaue Abläufe verhindern solches Verhalten ohnehin: Sollte der Corona-Test positiv ausfallen, ruft Blatner beim Infizierten an und bestellt ihn zurück zum Corona-Mobil, um ihn aufzuklären, beim Arzt einen Termin für einen genaueren PCR-Test zu organisieren und das Meldeformular für das Gesundheitsamt fertig zu machen. Denn jeder positiv Fall muss dem Gesundheitsamt gemeldet werden. Für Blatner ist es wichtig, denjenigen beizustehen, die von ihrer Infektion erfahren: „Es ist ein Schock für die Menschen, wenn sie das hören. Sie sind wie versteinert“, berichtet er.

Aus Sicht der VG läuft die Zusammenarbeit mit Andreas Blatner und dem Testmobil gut. „Ich bin zufrieden“, sagt Ordnungsamtschef Hanns Gauch. „Das war für uns ein Glücksfall.“ Auch von der Kreisverwaltung in Bad Dürkheim gibt es Lob – eine ähnliches Corona-Mobil-Konzept wie im Leiningerland ist aus den anderen Teilen des Kreises nicht bekannt, sagt Sprecherin Sina Müller.

Einmal in der Woche ist ein kostenloser Test möglich

Jeder Deutsche kann einmal in der Woche einen kostenlosen Corona-Test vornehmen lassen, der Mertesheimer findet: „Die Leute sollen sie nutzen.“ Die Verbandsgemeinde stellt Blatner die Tests zur Verfügung, sie bekommt sie wiederum vom Land geliefert. Mit der Kassenärztlichen Vereinigung kann Blatner pro Test 12 Euro für die Test-Leistung abrechnen, er schätzt, dass nach all den Abzügen davon um die 5 Euro übrig bleiben. Für ihn wäre es eine Erleichterung, wenn der Papier-Kram bei der Anmeldung nicht mehr wäre und die Testwilliegen sich zuvor schon über eine App selbst anmelden könnten: „Wir sind im 21. Jahrhundert.“

Ein Blick in die Zukunft zeigt, dass die Arbeit nicht ausgehen wird: Blatner hat Anfragen von drei Arbeitgebern bekommen, die wissen wollen ob er und seine Leute zusammen mit den jeweiligen Betriebsärzten bei den Impfungen helfen könnten. Ob das möglich ist, wollen er und seine Frau – die sich viel um die Bürokratie kümmert – mit dem Gesundheitsministerium klären. Blatner und seine Leute spüren die Dankbarkeit manchmal auch sehr direkt – dann nämlich, wenn sie Anerkennung bekommen. Praktische Dinge wie FFP-2-Masken und Sicherheitsbrillen waren schon dabei – aber auch Pralinen und Wein.