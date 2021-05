Die Corona-Krise fordert enorme wirtschaftliche Opfer. Besonders hart getroffen sind Beherbergungsbetriebe – vor allem die mit gemeinnützigem Charakter. Für Naturfreundehäuser und Jugendherbergen gibt es keine Soforthilfe.

„Ich schlafe momentan nicht wirklich gut“, sagt Stephan Schenk, Betriebsleiter des Rahnenhofs in Hertlingshausen. Die Einrichtung ist eine von rund 400 Naturfreundehäusern in Deutschland, die aus der sozialistischen Arbeiterbewegung zu Beginn des 20. Jahrhunderts heraus entstanden sind. In diesen Häusern sollen Menschen ohne hohes Einkommen ihre Freizeit und ihren Urlaub preiswert verbringen können. Dabei engagieren sich die Naturfreunde politisch, um gesellschaftliche und ökologische Veränderungen herbeizuführen. Für diese sozialen Erholungsstätten gibt es – anders als für „normale Unternehmen“ – keinen Rettungsschirm vom Bund. Andererseits dürfen gemeinnützige Einrichtungen keine Rücklagen bilden, um Durststrecken wie die gegenwärtige zu überstehen.

Schenk hat sich deshalb bei der Investitions- und Strukturbank (ISB) Rheinland-Pfalz um ein Darlehen über 30.000 Euro bemüht, „das mich natürlich in der Zukunft belasten wird“. Mainz gebe einen Liquiditätszuschuss in Höhe von 9000 Euro dazu. Beim Finanzamt, bei der Krankenkasse, bei der Bank und bei Leasinggesellschaften hat Schenk um Stundungen gebeten. Seine 13 Beschäftigten, die neben zehn Minijobbern im Naturfreundehaus tätig sind, erhalten Kurzarbeitergeld. Dass am Donnerstag beschlossen wurde, dieses zu erhöhen, findet er richtig – auch wenn er sich für seine Mitarbeiter kurzfristig eine Steigerung auf 80 beziehungsweise 87 Prozent gewünscht hätte. „Ich selbst kann die Zahlungen an mein Personal nicht aufstocken und den fehlenden Gehaltsanteil ersetzen“, stellt er klar.

Buchungen storniert

Buchungen – der Rahnenhof wird vornehmlich von Familien, Wandergruppen, Vereinen und sehr oft von Schulklassen besucht – seien bis in die Sommerferien hinein storniert. Die 85 Betten in den 44 Zimmern sind komplett leer. Im Januar und Februar waren sie etwa zur Hälfte belegt. „Seit dem 22. März sind unsere Umsätze gleich null. Das Tückische an dieser Krise ist, dass sie uns genau zu dem Zeitpunkt getroffen hat, zu dem die Auslastung normalerweise ansteigt.“ Anfragen von Monteuren und Geschäftsreisenden, die Schenk aufnehmen dürfte, seien nicht an ihn herangetragen worden. „Das ist auch nicht unsere Zielgruppe“, erklärt der Sozialdemokrat. Er wisse aber von anderen Naturfreundehäusern, dass sie Erntehelfer aufgenommen hätten. Den Schritt, über einen Lieferdienst wenigstens einen kleinen Teil der Verluste im Restaurant abzufangen, wagt er nicht. „Den ganzen Betrieb hochzufahren für vielleicht fünf Essen am Tag? Das rechnet sich nicht“, so Schenk.

Lukrative Veranstaltungen wie Konfirmationen, Kommunionen und andere Feiern sind alle abgesagt worden. Eine für Mai geplante Hochzeit hat der 49-Jährige bis Mitte August verschieben können, „wobei noch offen ist, was unter Großveranstaltungen zu verstehen ist, die ja bis Ende August untersagt sind“. Die verlorenen Umsätze kann Schenk nicht mehr aufholen, denn als gemeinnützige Einrichtung kann er nicht einfach die Preise anheben. Außerdem werden die Gäste zunächst zurückhaltend sein. „Die Leute sind eventuell in Kurzarbeit oder erwerbslos. Außerdem bekommen sie wegen der Pandemie nicht mehr Urlaub als bisher“, erklärt er. Schlimm sei, dass offiziell kein Termin für die Wiedereröffnung genannt wird: „Wir fahren auf Sicht durch einen dunklen Tunnel.“

Sechs Jugendherbergen dauerhaft zu

„Wir bräuchten sehr bald eine Perspektive“, sagt auch Jacob Geditz, der Vorstandsvorsitzende von „Die Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland“. Von den 45 Standorten im Landesverband werden aufgrund der Krise schon sechs dauerhaft geschlossen: Idar-Oberstein, Montabaur, Sargenroth, Steinbach, Traben-Trarbach und Wollendorf. Altleiningen steht nicht auf der Liste. Geditz hofft, „dass es nicht so dicke kommt, dass wir unser Flaggschiff dichtmachen müssen“. Das Jugendgästehaus in der Burg mit dem besonderen Ambiente und dem Freibad sei eine sehr gefragte Institution „mit einer durchschnittlichen Auslastung von 80 Prozent“. Für 2019 zählt er 36.309 Übernachtungen (knapp 91 Prozent der Kapazitätsgrenze von 40.000).

Doch wenn noch weitere Monate ohne einen Cent Einnahmen drohen, sieht Geditz für die Häuser des gemeinnützigen Deutschen Jugendherbergswerks – bundesweit sind es 442 – „kaum eine Überlebenschance“. Von den rund 1000 Mitarbeitern im rheinland-pfälzisch-saarländischen Landesverband haben etwa 100 durch die Aufgabe der sechs Standorte ihren Job verloren. Die verbliebenen seien in Kurzarbeit, auch die 16 aus der Altleininger Einrichtung.

40 Prozent Einnahmenverluste

Von den jährlich rund eine Million Übernachtungen sind derzeit mehr als 400.000 storniert. „Das sind 40 Prozent Einnahmeverluste, die sich in dem dynamischen Prozess inzwischen auf über 15,5 Millionen Euro summiert haben“, erläutert Geditz. Buchungen für später kämen kaum herein, „weil es kein Datum gibt, wann es weitergeht“. Speziell im Altleininger Haus, dessen 169 Betten auf 51 Zimmer verteilt sind, habe es im Januar 2474 und im Februar 2651 Reservierungen gegeben. „Von den 2830 Buchungen im März wurden nur 979 realisiert, von den 3220 im April exakt null“, erzählt er. Im Mai waren 3640 Übernachtungen geplant, von denen bis dato noch 1291 Bestand hätten.

„Es gibt immer mal ein schlechtes Jahr, aber die Krise ist surreal“, sagt Patrick Schmid, seit Februar Betriebsleiter. Die jetzt vorhandene Zeit im verwaisten Haus werde für Renovierungen und gründliche Reinigungsaktionen genutzt, erläutert der 40-Jährige, der unter anderem drei Jahre lang ein Restaurant in Neuseeland geleitet hat. So habe das Personal die Chance, das Kurzarbeitergeld aufzustocken.

„Im Moment finanziert uns die Bank“, erläutert Geditz die Lage. Der Schuldenberg wachse, und es fehle Geld für Investitionen. „Es gibt keine staatlichen Zuschüsse, keine verbürgten Kredite. Die KfW übernimmt keine Bürgschaften für gemeinnützige Organisationen“, klagt der Verbandschef. Briefe und Gespräche mit den verantwortlichen Politikern seien bislang ohne Ergebnis gewesen.