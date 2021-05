Während der Shutdown für einige Branchen gelockert wurde, sehen Betreiber von Hotel-Restaurants kein Licht am Ende des Tunnels. Ihre Häuser wurden wegen der Corona-Krise sehr früh geschlossen und bleiben es vorerst. Die Existenzängste sind groß.

Die Hoteliers scheinen dermaßen frustriert zu sein, dass etliche nicht mit der RHEINPFALZ reden wollen. In der Stadt Grünstadt sind sämtliche Anfragen dieser Zeitung ignoriert worden. Nur einer hat reagiert. Thomas Charlier, der Geschäftsführer des Pfalzhotels Asselheim, schrieb per E-Mail: „Bitte haben Sie Verständnis, dass ich zurzeit keine Interviewfragen beantworte.“

Im Umland war man ein bisschen gesprächiger. Andrea Hahn, Inhaberin des 1969 eröffneten Hotel-Restaurants „Zum Burggraf“ in Neuleiningen, sagt auf die Frage, wie lange sie noch durchhalten kann: „Einen Monatswechsel noch.“ Übernachtungen seien bis Mitte Juni storniert, rund 25 reservierte Familienfeiern bis Ende Mai abgesagt. Ein Abhol- oder Lieferservice würde sich an ihrem Standort nicht rechnen.

Festangestellte in Kurzarbeit

„Wir hoffen sehr, dass wir demnächst unter Auflagen wieder aufmachen dürfen“, betont die Inhaberin, deren drei Festangestellte in Kurzarbeit und acht Aushilfen daheim sind. Die schon früh beantragte Soforthilfe vom Bund sei jetzt endlich auf dem Konto. In ihren acht Zimmern, von denen sie einige im Januar noch renoviert und mit neuen Betten versehen hat, kann Hahn gegenwärtig nur Geschäftsreisende beherbergen. Die Zahl der Anfragen hält sich jedoch in Grenzen. Für wenige Tage sind derzeit zwei Monteure ihre Gäste.

Im Waldhotel Eisenberg wohnen unter der Woche fünf bis zehn Monteure, wie Inhaber Claus Kuhnhardt berichtet. Im Januar und Februar seien seine 38 Zimmer mit 65 Betten noch zu mehr als 50 Prozent und damit besser als im Vergleichszeitraum des Vorjahres belegt gewesen, erzählt er. Auch das Restaurant war ausgelastet. Jetzt seien nahezu alle Reservierungen bis Mitte Mai storniert und viele bis in den Sommer hinein. „Ab Mitte März fehlen uns je circa zehn Konfirmationen und Geburtstagspartys, einige Trauerfeiern, rund acht Tagungen und eine einwöchige Veranstaltung mit 40 Schülern sowie dazu etliche regelmäßige Angebote wie das Sonntagsbuffet und die Glanrindwoche“, so Kuhnhardt.

Antrag auf Soforthilfe

Von seinen zwölf Festangestellten, die er neben vier Hilfskräften beschäftigt, seien bis auf einen Hausmeister und ein Zimmermädchen alle in Kurzarbeit. „Was sonst noch anfällt, bleibt am Chef hängen“, sagt der Hotelier, der im Haus derzeit einiges renoviert und einen Antrag auf Soforthilfe gestellt hat. „Notfalls könnte ich auf einen Familienkredit zurückgreifen, und wenn es ganz eng wird, verkaufe ich mein Motorrad“, sagt Kuhnhardt, der betont, dass die Schließung nicht länger als zwei Monate dauern dürfe.

Der Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga, Gereon Haumann, beziffert den Umsatzausfall der 11.500 rheinland-pfälzischen Unternehmen mit 300 Millionen Euro im März, mit rund 650 Millionen Euro im April und – falls nicht demnächst wieder geöffnet werden darf – mit circa 850 Millionen Euro im Mai. „Es wäre doch kein Problem, die Servicekräfte mit Mundschutz auszustatten, die Tische zwei Meter auseinander zu stellen und Zimmer an Einzelpersonen zu vermieten“, zeigt er kein Verständnis für die lang andauernde Komplettschließung des Gastrogewerbes. „Unsere Branche hat große Erfahrungen mit Hygienestandards.“ Erst, wenn der Betrieb wieder anläuft, helfe die Umsatzsteuersenkung von 19 auf sieben Prozent, die Ertragskraft zu steigern, um die bislang oft sehr dünne Eigenkapitaldecke der Gastronomen ein wenig zu stärken. Um höhere Rücklagen bilden zu können, sei aber unter anderem auch eine Flexibilisierung des Arbeitszeitgesetzes notwendig, sodass das Personal in der Saison so viel eingesetzt werden kann, wie es nötig ist.

Nur zwei Zimmer vermietet

Gerade im Aufbau ihres Hotel-Restaurants hat die Krise Sultan und Murat Cosgun getroffen. Zum 1. März hat das türkischstämmige Ehepaar den Rosenthalerhof gepachtet, ein erst kürzlich saniertes Haus mit 13 Doppelzimmern und einem Gastraum mit rund 100 Plätzen. Personal hatten die beiden noch nicht eingestellt. Momentan seien nur jeweils zwei Zimmer pro Woche an Monteure vermietet. „Seit August waren wir dabei, das Ganze in ein Steakhouse umzubauen, wollten am 4. April eröffnen“, erzählt Sultan Cosgun, die Schwester des Eigentümers Ramazan Cetinel, der auch in Göllheim das Goldene Ross betreibt. Bis in den Juli hinein seien alle Buchungen storniert worden. „Leider wissen wir nicht, wann es weitergeht. Es ist derzeit keine Planung möglich“, so die 30-Jährige, die Soforthilfe beantragt hat.

Auch Julian Schraut hat für sein Hofgut Battenberg mit zehn Zimmern und die Gutsschenke in der historischen Burg verschiedene Anträge für staatliche Hilfen gestellt. Verluste abzumildern, etwa durch einen Lieferservice des Restaurants oder Aufnahme von Monteuren, mache für seinen Betrieb keinen Sinn, so Schraut. „Unsere zwei Festangestellten mussten wir schweren Herzens in Kurzarbeit schicken“, erklärt der 51-Jährige. Buchungen für Seminare und Urlaubsaufenthalte sowie 18 Feiern allein bis Ende April seien storniert worden – solange die offizielle Schließung des Hauses besteht, fallen dafür keine Gebühren an, wie der Diplom-Ökonom versichert. Da er sein Hotel-Restaurant nur im Nebengewerbe betreibt, kann er die gegenwärtige Situation etwas entspannter sehen als mancher Mitbewerber.