Covid-19-Schutzimpfungen bietet der Landkreis Bad Dürkheim ab diesem Mittwoch jetzt immer mittwochs im 14-Tage-Rhythmus im alten Gebäude der Pfälzischen Pensionsanstalt in Bad Dürkheim an. Darüber hat die Kreisverwaltung am Dienstag informiert. Und auf Anfrage auch verraten, wie niedrig die hiesige Impfquote beim zweiten „Booster“ ist.

Die Impfungen sind grundsätzlich ohne Termin möglich, eine Online-Registrierung über die Seite des Landes Rheinland-Pfalz wird jedoch empfohlen. Damit sollen nicht nur Wartezeiten vermieden, sondern auch sichergestellt werden, dass genügend Impfstoff zur Verfügung steht. Verabreicht werden Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen für Personen ab zwölf Jahren. Impfungen für Fünf- bis Elfjährige finden eingeschränkt statt (siehe Info). Wie die Pressestelle auf Anfrage informierte, werden Vakzine der Hersteller Biontech und Moderna verwendet; auch Novavax steht auf Wunsch und nach Anmeldung zur Verfügung.

Generell gelten in der kommunalen Impfstelle die Vorgaben des Landes Rheinland-Pfalz für den zweiten Booster: Den erhalten nur Menschen ab 70 Jahren (mit einem Abstand von drei Monaten zu dem ersten Booster) sowie Beschäftigte in Medizin- und Pflegeeinrichtungen nach sechs Monaten (Arbeitgebernachweis erforderlich). Personen, die aus medizinischen Gründen eine zweite Auffrischung benötigen, können diese ebenfalls bekommen (zwingend notwendig ist ein ärztliches Attest).

Niedrige Impfquote beim Booster

Die Impfquote im Landkreis sowie in der Stadt Neustadt ist nach Auskunft der Kreisverwaltung aktuell sehr niedrig: Demnach haben 7,7 Prozent aller Bürger im Kreis Bad Dürkheim über fünf Jahren einen zweiten Booster. In Neustadt ist die Quote mit 6,7 Prozent noch etwas niedriger. Das hat vermutlich verschiedene Gründe: die Altersbeschränkungen für Landesimpfzentren und kommunale Impfstellen sowie die Tatsache, dass der Booster erst für Kinder ab zwölf Jahren empfohlen wird und ein virusvarianten-angepasster Impfstoff noch nicht auf dem Markt ist.

Deutlich mehr Menschen haben sich für die erste Auffrischung entschieden. Die Quoten betragen 66,5 Prozent (Kreis) und 57,4 (Neustadt). Bezogen auf die vom Robert-Koch Institut veröffentlichte Landes-Impfquote von 78,4 für zweifach vollständig Geimpfte ist der Kreis überdurchschnittlich gut mit 83,2 Prozent, Neustadt unterdurchschnittlich: 71,2 Prozent. Die Zahlen der Kreisverwaltung beruhen auf einer Statistik des Landes.

Seit die kommunale Impfstelle in Bad Dürkheim in der Pfälzischen Pensionsanstalt eingerichtet wurde, erhielten dort laut Kreis 641 Menschen ihren „Piks“. Tendenziell sei die Nachfrage rückläufig, weshalb es das Angebot nur alle 14 Tage gibt.

Info

Covid-19-Schutzimpfungen in der Sonnenwendstraße 2, Bad Dürkheim, ab 18. Mai, 14-tägig mittwochs, 15 bis 17 Uhr. Kinder unter zwölf Jahren ab 1. Juni, 14-tägig mittwochs, jeweils ab 16.30 Uhr. Anmeldungen unter www.impftermin.rlp.de oder über Telefon 0800-5758100. Das Impfangebot ist unabhängig vom Wohnort.