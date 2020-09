Dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Bad Dürkheim wurde am Freitagabend das positive Coronatest-Ergebnis einer Erzieherin der Städtischen Kindertagesstätte (Südring) gemeldet. Sie hatte zuletzt am 23. September gearbeitet und ist in häuslicher Isolation. Aufgrund des offenen Konzepts der Kita gelten alle 63 Kinder, die die Einrichtung vergangene Woche besucht haben, und alle übrigen Erzieher (20 Personen) als enge Kontaktpersonen und stehen unter Quarantäne bis 14 Tage nach dem letzten persönlichen Kontakt. Damit muss die Kita bis einschließlich 7. Oktober schließen. Da die Hort-Kinder keinen direkten Kontakt zur betroffenen Erzieherin hatten, stehen sie zwar nicht unter Quarantäne, aus Personalgründen muss dennoch auch der Hort schließen. Das „Haus des Kindes“ ist nicht betroffen. Für alle engen Kontaktpersonen wird zusätzlich zeitnah ein Testangebot vor Ort organisiert, der Termin wird den Betroffenen mitgeteilt. Wenn ein Kind Symptome entwickelt, sollte der Hausarzt kontaktiert werden. Am 8. Oktober wird die Städtische Kindertagesstätte mit Hort voraussichtlich wieder öffnen. Es dürfen dann alle Personen wiederkommen, die in den 48 Stunden zuvor keine typischen Symptome hatten und während der Quarantäne nicht erkrankt sind. Bei Fragen können sich Eltern an das Gesundheitsamt Neustadt wenden: gesundheitsamt@kreis-bad-duerkheim.de.