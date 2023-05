Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit Rhythmen weltbekannter Hits hat Bosstime, Tributeband des amerikanischen Rockstars Bruce Springsteen, die Corona-Krise vorübergehend vergessen lassen. Zweieinhalb Stunden lang brachte die sechsköpfige Gruppe am Samstag das Eisenberger Waldstadion zum Beben. Die Besucher waren ebenso dankbar wie die Musiker.

Nach dem mitreißenden Einstieg mit dem Titel „My Love Will Not Let You Down“ klatscht das Publikum zu „Because The Night“ mit, das – wie alles bei diesem Auftritt –