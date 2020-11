223 aktive Infektionen mit dem Coronavirus sind derzeit im Landkreis Bad Dürkheim bekannt, neu hinzugekommen sind zuletzt 20 Fälle. Dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung ist ein positives Coronatest-Ergebnis einer Fünft-Klass-Lehrkraft der Integrierten Gesamtschule Grünstadt gemeldet worden. „Ein Zusammenhang zum bereits bekannten Fall eines positiven Schülers in der gleichen Klassenstufe ist unwahrscheinlich“, teilt die Kreisverwaltung mit. Es gebe ein freiwilliges Testangebot für alle Schüler der Klasse in Grünstadt. Bei Fragen können sich Eltern per E-Mail an das Gesundheitsamt Neustadt wenden: gesundheitsamt@kreis-bad-duerkheim.de. Im Donnersbergkreis ist eine weitere Person gestorben. Damit sind mittlerweile elf Menschen im Zusammenhang mit einer SARS-CoV-2-Infektion verstorben. 142 Infektionsfälle sind im Donnersbergkreis derzeit bekannt, fünf Patienten werden stationär behandelt, einer davon auf der Intensivstation.