Aufgrund einer Kommunikationspanne haben wir in unserer Montagsausgabe eine Meldung veröffentlicht, wonach die beiden Corona-Fälle in der evangelischen Kita Pusteblume und in der städtischen Kita (Südring) mit dem bereits bekannten Infektionsgeschehen in Zusammenhang stehen, das unter anderem die IGS Grünstadt in Mitleidenschaft gezogen hat. Das stimmt nicht. Vielmehr haben sich die betroffenen Personen nach Angaben der Kreisverwaltung im familiären Umfeld angesteckt. Es bestünden keine Hinweise auf eine Ansteckung in den Kitas. Aktuell stehen etwa 20 Kinder und Erzieherinnen aus der Kita Pusteblume und 50 Kinder und Erzieherinnen aus der städtischen Kita unter Quarantäne – für alle anderen läuft der Betrieb regulär oder in einer Notgruppe weiter. Nach Auskunft der Kreisverwaltung werden die engen Kontaktpersonen der Kita Pusteblume und der Kita am Südring am Dienstag durch das Gesundheitsamt auf Corona getestet. Bei Fragen können sich Eltern an E-Mail gesundheitsamt@kreis-bad-duerkheim.de wenden.