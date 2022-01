Die Kreisverwaltung hat am Montag aus vielen Kindertagesstätten und Schulen im Leiningerland Corona-Fälle gemeldet. In der Kita Asselheim sind zwei Kinder und eine Erzieherin positiv auf das Virus getestet worden, in der Kita der Lebenshilfe in Grünstadt vier Kinder, in der Grundschule Carlsberg und in der Grundschule Altleiningen sind jeweils zwei Schüler positiv getestet worden. In der Grundschule Bockenheim und im Leininger-Gymnasium gibt es je fünf Fälle und an der IGS in Grünstadt ist ein Schüler positiv getestet worden. In Grünstadt gibt es insgesamt 37 neue Fälle, in der Verbandsgemeinde Leiningerland 66.