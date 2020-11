In mehreren Kindertagesstätten und Schulen im Verbreitungsgebiet der Unterhaardter Rundschau gibt es Corona-Fälle, wie die Kreisverwaltungen Bad Dürkheim und Donnersbergkreis am Montag mitteilen. Das hat eine zweiwöchige Quarantäne für die Betroffenen zur Folge.

In der Hettenleidelheimer Kita „Am Wiesenpfad“ sind zwei Erzieherinnen positiv auf das Coronavirus getestet worden, hier sind insgesamt 42 Kinder und Erwachsene in Quarantäne. Eine Erzieherin, die in der katholischen Kita in Grünstadt arbeitet, ist ebenfalls erkrankt, eine Gruppe ist in Quarantäne. In der Kinderkiste Carlsberg ist ein Kind positiv auf das Virus getestet worden, die Gruppe, die das Kind besucht, muss zu Hause bleiben. In der Integrierten Gesamtschule in Grünstadt ist je ein Schüler aus der sechsten und ein Schüler aus der achten Jahrgangsstufe positiv auf das Coronavirus getestet worden, die jeweiligen Klassen sind nach Angaben der Kreisverwaltung Bad Dürkheim in Quarantäne. An der Integrierten Gesamtschule in Eisenberg gibt es Corona-Fälle in den Klassen 5a und 7c, an der Grundschule Eisenberg in der Klasse 1a. An beiden Schulen werden nun die Kontaktpersonen eruiert, teilt die Verwaltung des Donnersbergkreises mit. Es gibt auch eine gute Nachricht: Die Kita in Ramsen ist wieder offen. Die Testergebnisse der Mitarbeiterinnen waren negativ. Die katholische Kirche als Trägerin der Einrichtung hatte die Kita vorsorglich geschlossen, weil mehrere Mitarbeiterinnen Krankheitssymptome aufwiesen, die auch auf eine Coronavirus-Infektion hätten hindeuten können.