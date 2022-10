Die Aufführung des Oratoriums „Elias“ von Felix Mendelssohn Bartholdy, die für kommenden Sonntag in der Grünstadter Martinskirche geplant war, muss coronabedingt abgesagt werden. „Sie wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt“, sagt die Leiterin der Kantorei, Katja Gericke-Wohnsiedler. Wann, ist derzeit offen. Die Kirchenmusikdirektorin geht davon aus, dass die Aufführung „wohl erst im Frühjahr sein wird“. Im Herbst hätte man nicht mehr alle Musiker engagieren können. Außerdem sei es in Richtung Winter zu kalt in der Kirche. Die Idee, einen Ersatzdirigenten zu beauftragen, sei verworfen worden. Für die zweistündige Darbietung sollten ingesamt knapp 100 Menschen auf der Bühne stehen – rund 60 Sänger der Kantorei Grünstadt, etwa zehn Mitglieder des Jugendchores und ein Kantatenorchester. Die Sänger hatten seit Januar geprobt. Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit. Sie können aber auch in den nächsten beiden Wochen bei den Vorverkaufsstellen beim Buchhändler Frank oder bei Optik Neumann zurückgegeben werden. Eine spätere Rückgabe ist über die Kirchengemeinde möglich, Info per E-Mail unter kirchenmusik.gruenstadt@web.de.