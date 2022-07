In Grünstadt ist wieder jemand an Corona gestorben: Laut Bad Dürkheimer Kreisverwaltung handelt es sich um eine mehr als 80 Jahre alte Person, die geimpft war. Dieser Mensch ist nach offizieller Zählung das 45. Pandemie-Opfer in der Stadt.

Kreisweit sind von Montag auf Dienstag 150 Neuansteckungen hinzugekommen, von ihnen entfallen 30 auf die Verbandsgemeinde Leiningerland und 22 auf Grünstadt. Damit gelten derzeit 2503 Menschen im Kreis Bad Dürkheim als infiziert, die Sieben-Tage-Inzidienz wird mit 528,4 angegeben.

Im Donnersbergkreis ist die Anzahl der als infiziert erfassten Menschen laut Kreisverwaltung von Montag auf Dienstag von 191 auf 207 angestiegen, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt damit 516,3. 14 der aktuell betroffenen Menschen leben in der Verbandsgemeinde Eisenberg. Dort ist die Anzahl der aktiven Fälle damit binnen eines Tages um vier zurückgegangen. rhp