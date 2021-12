In der Carlsberger Kita „Spatzennest“ gibt es einen Corona-Ausbruch. Das teilte die Einrichtungsleiterin Mandy Giemsa am späten Samstagabend mit. „Alle Jungen und Mädchen, die zwischen Dienstag, 30. November, und Freitag, 3. Dezember, die Kita besucht haben, müssen sich bis Mittwoch, 8. Dezember, in Absonderung befinden“, erklärt sie. Auf Nachfrage der RHEINPFALZ berichtet sie, dass sich zwei Kolleginnen des 18-köpfigen Teams nach jeweils einigen positiven Selbsttests daheim zu offiziellen Testcentern begeben hätten, wo die Infektionen mit SARS-CoV-2 bestätigt worden seien. „Jetzt stehen noch die Ergebnisse der Überprüfung durch PCR-Tests aus“, so Giemsa. Die beiden Frauen, die doppelt geimpft seien, hätten Symptome wie bei einer starken Erkältung. Bei zwei weiteren Mitarbeiterinnen, darunter eine ungeimpfte Person, bestehe aktuell der Verdacht, dass sie sich auch angesteckt haben könnten. Wie Giemsa berichtet, sind in der Kita in den vergangenen 14 Tagen auffällig viele Magen-Darm-Erkrankungen vorgekommen. Losgegangen sei es um den 19. November herum. Es seien etliche Erziehungskräfte betroffen gewesen, aber auch etwa ein Drittel der Kinder. Weil Durchfall und Fieber häufige Symptome von Covid-19 bei Kindern seien, habe das Gesundheitsamt des Landkreises Bad Dürkheim eine Schließung der Einrichtung für die kommende Woche empfohlen. „Nach gemeinsamer Beratung haben Ortsbürgermeister Werner Majunke und ich beschlossen, der Empfehlung zu folgen“, sagt Giemsa. Das „Spatzennest“ werde deshalb erst wieder am Montag, 13. Dezember, öffnen. Die Einrichtungsleiterin sagt, dass das Gesundheitsamt gegenwärtig sehr viele Impfdurchbrüche in den Kindertagesstätten im Landkreis feststelle. „Das hängt vielleicht damit zusammen, dass die sechs Monate seit unserer zweiten Impfung schon abgelaufen sind und die Schutzwirkung extrem nachgelassen hat“, so Giemsa, die bereits die Booster-Spritze erhalten hat.