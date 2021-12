Die „Spaziergänge“ sind verboten. Auch dass sie friedlich verlaufen, ändert daran nichts. Sie müssen sanktioniert werden.

Die Demonstranten bei den „Spaziergängen“ in der Grünstadter Innenstadt wenden bei ihrem Protest gegen die sinnvollen Corona-Schutzmaßnahmen keine Gewalt an. Sie beleidigen niemanden, noch nicht einmal Plakate mit politischen Äußerungen halten sie hoch. Nichts. Sie gehen einfach nur spazieren – könnte man meinen. Doch die Demos sind per Allgemeinverfügung des Landkreises Bad Dürkheim verboten.

Die Versammlungen sind nicht wegen der politischen Meinung untersagt worden. Sondern, weil es den demokratisch gewählten Volksvertretern darum geht, die Gesundheit der Menschen zu schützen. Die Demos helfen, das Virus zu verbreiten. Weil kaum einer Abstand hält, weil fast niemand eine Maske trägt. Zudem sind unter den Demonstranten viele Impfgegner. Die Versammlungen sind eine Gefahr für alle.

Wie will man jemanden am Spazieren hindern?

Für die Polizei sind Demonstrationen nicht neu. Die Beamten waren schon bei weitaus komplizierteren Lagen im Einsatz. Doch die Teilnehmer der „Spaziergänge“ spielen regelrecht mit der Polizei. Wenn die Beamten sie ansprechen, trennen sie sich brav. Anschließend laufen sie eben auf anderem Weg durch die Fußgängerzone. Wie will man schon jemanden am Spazieren hindern?

Die Polizei darf deren Spiel nicht länger mitspielen. Wer sich nicht an die Regeln hält, muss eben bestraft werden. Auch, wer friedlich zu schnell an einem Blitzer vorbeifährt, muss bezahlen.

Wenn sich der Staat auf der Nase herumtanzen lässt, verspielt er das Vertrauen der Bürger, die sich an die Regeln halten. Bei der Durchsetzung der Allgemeinverfügung geht es auch nicht um Schlagstöcke und Pfefferspray, wie es das Polizeipräsidium überspitzt formuliert hat. Ein einfaches Bußgeld würde es in diesem Fall auch tun.