Der Mann, der am Mittwochabend nach der Eröffnung des Testzentrums im Weinstraßencenter Grünstadt als einer der ersten einen Abstrich von seiner Nasenschleimhaut vornehmen ließ, hat nach einer Viertelstunde Wartezeit erfahren, dass er mit dem Coronavirus infiziert ist. Nein, erwartet habe er das nicht, aber er habe auf Nummer sicher gehen wollen, weil einige Kollegen in seiner Abteilung Covid-19 hätten, sagte er, bevor er sich unverzüglich in Quarantäne begab. Die neue Anlaufstelle, in der sich Bürger, die keinerlei Symptome haben, kostenlos einmal pro Woche einem Schnelltest unterziehen können, ist am ersten Abend gut angenommen worden. Das Testzentrum, das von Stadt, Verbandsgemeinde und Ehrenamtlichen betrieben wird, ist geöffnet jeden Mittwoch und Freitag, 17 bis 20 Uhr. Anmelden muss man sich nicht. Das Bild zeigt Nicole Mann und Bianca Grammel-Krah mit Elisia Pek, die sich testen ließ.