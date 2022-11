Beim KinoVino Spezial in der Filmwelt Grünstadt ist am Mittwochabend Tim Poschmann alias „de Winzer Bu“ zu Gast gewesen. Mit seinem Programm „Blindverkostung“ begeisterte er 70 Gäste, für die es zuvor Kartoffel-Gulasch und Grumbeersupp sowie ein Viertel Riesling im Dubbeglas gab.

„Ich habe mir Tim Poschmanns Clips in der Corona-Zeit nur im Internet angesehen und freue mich darauf, ihn heute Abend zum ersten Mal live zu sehen“, sagte Katrin Dixler aus Kindenheim vor dem Auftritt des „Winzer Bu“. Alexander Cyron, einer der Inhaber der Filmwelt, meinte: „Von unseren Veranstaltungen KinoVino mit Film sind wir andere Zuschauerzahlen gewohnt, aber für eine Live-Vorstellung sind 70 Leute okay.“

Mit seinem Programm „Blindverkostung“ bot Poschmann einen Mix aus Video-Clips, Live-Auftritten und neuen Texten – einen „Kessel Buntes“, wie er so schön sagte. „Die Leute wollen raus, wollen lachen und ich erzähle Geschichten aus der Pfalz, von ihren Bewohnern, Touristen, aus dem Alltag, den wir alle kennen“, fasst er zusammen. Auch seine eigene Familie würde sich in Mancher Geschichte, die er auf der Bühne erzählt, wiederfinden. „Bei Familienfesten sagt schon keiner mehr was, weil sie Angst haben, ich mache daraus einen Programmpunkt“, sagte er lachend.

Witzige Anekdoten mitten aus dem Leben

Mit der Ankündigung von Cyron „Der König hat Bock, richtig Bock, auf die Bühne zu kommen“, geht das Programm des Pälzer Bu los, der erst mal erzählt, dass er ein hässliches Kind gewesen sei, seine Eltern ihn aber trotzdem mit nach Hause genommen hätten. Das bringt die ersten kleinen Lacher im Publikum hervor, die im Laufe des Abends noch immens gesteigert werden. Der sympathische Comedian erzählt scheinbar aus seinem Leben – zunächst von seiner Jugend, in der er, völlig aus der Art geschlagen, Kunstgeschichte studieren wollte und von seiner Begegnung mit einem Navi. „Was? Do spricht a Fraa? A Fraa sagt mir, wo’s langgeht? Ich bin doch net moi Lewe lang Single gebliwwe, damit….“

Mit witzigen Anekdoten, in denen sich jeder wiederfinden kann, da sie aus dem Leben gegriffen sind, macht der Schauspieler vor keinem Thema Halt, sondern nimmt jedes Detail charmant und witzig auseinander und beschert den Zuschauern einen gelungenen Abend.