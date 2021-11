War früher wirklich alles besser? Oder spielt uns die Erinnerung nur einen Streich? Fragen wie diesen ist am Samstagabend Bernhard Hoëcker in Eisenberg nachgegangen. Im Evangelischen Gemeindehaus begeisterte er mit seinem Soloprogramm „Morgen war gestern alles besser“ Jung und Alt.

In welches Jahrzehnt würden sich die Besucher des Theatersaals im Evangelischen Gemeindehaus Eisenberg am liebsten zurückbeamen – wenn es denn möglich wäre? Denen, die „in die 1980er“ wollen, sagt Bernhard Hoëcker, dass damals Deutschland noch geteilt war. „In die Siebziger? Da war Homosexualität noch strafbar“, sinniert der Comedian, der mit dem Lied „Früher war alles besser“ auf die Bühne gekommen ist. Und in den 1960er Jahren habe der Mann noch den Job der Frau kündigen können, macht er klar. Aber mancher wünsche sich ja noch viel weiter zurück, kommt er auf Mittelalterfeste zu sprechen. „Von der Zeit träumen die Leute aber nur so lange, bis sie aufs Klo müssen oder Zahnschmerzen kriegen“, so Hoëcker.

Comedian nimmt das Publikum mit auf Erinnerungstour

Mit diesem Einstieg hat der Comedian sogleich die ersten Lacher im Saal erzeugt. Mehr als zwei Stunden nimmt die sprachgewandte Quasselstrippe das Publikum mit auf Erinnerungstour beziehungsweise gibt den Jüngeren Einblicke in unglaubliche Begebenheiten. Zum Beispiel stellt er der Generation U20 ein komisches grünes Ding mit einer Wählscheibe und einem knochenförmigen Hörer vor, der – wenn man ihn nicht gerade am Ohr hatte – auf einer Gabel zu liegen pflegte. Köstlich, wie Hoëcker das Klingeln nachahmt, das eintönige Brrrrr, was damals überall gleich klang. Oder wie er den Wandel der Zeit anhand einer Stubenfliege veranschaulicht. Ziemlich authentisch macht er das Geräusch des im Zimmer umher sausenden Plagegeistes nach und dann – ein lautes Klatsch! „Das war früher“, erklärt er und lässt die Fliege wieder auferstehen. Jetzt jagt er mit einem imaginären Glas hinter ihr her, man hört den gedämpften Flügelschlag des gefangenen Insekts. Dann trägt er das Tier artig zur Haustür und entlässt es in die Freiheit.

Nicht jeder Theaterbesucher kennt noch eine 36er Rolle

„Wisst ihr noch, als man vor dem Urlaub eine 36er-Rolle gekauft hat?“, fragt der Komiker das Auditorium. Die Älteren nicken, die Jüngeren schauen ratlos. „Nein, das waren nicht 36 Gigabyte“, ruft er ihnen zu, „und es gab dafür zwei Speichermedien: den Schuhkarton oder das Fotoalbum.“ Während man jene in der Regel unten im Keller habe verstauben lassen, lagere man die Bilderflut heute in der Cloud, so Hoëcker. Kommt noch eine Dropbox ins Spiel, wird es recht schwierig, ja nahezu unmöglich, ein (peinliches) Foto wieder loszuwerden, wie der 51-Jährige in einer langen, aber sehr unterhaltsamen Geschichte mit eingebautem Running Gag erzählt. Die Theaterbesucher fühlen mit und schütten sich aus vor Lachen.

Interaktion mit den Zuhörern zieht sich durch das Programm

„Heute sind 50 Prozent aller Fotos Selfies“, sagt Hoëcker und fragt das Publikum, weshalb es immer ganz viele vor demselben Hintergrund sein müssten. „Weil man auf dem ersten scheiße aussieht“, klärt ihn ein Zwölfjähriger auf – eine Antwort, die sich fortan wie ein Roter Faden durch den Abend zieht. Der gut gelaunte, quirlige Comedian interagiert unaufhaltsam mit den Zuhörern, ist ständig mit ihnen im Dialog. „Was habt ihr früher so gespielt?“, will er wissen und hört unter anderem „Baader oder Bulle“. Das sei wie Cowboy und Indianer gewesen, nur eben mit RAF-Terroristen und Polizisten, lässt er sich aufklären über das Counter-Strike der Siebziger.

Auch musikalisch versteht es Hoëcker köstlich zu unterhalten

Nach einem gemeinsamen „Happy Birthday“ für einen Zuschauer, der den schwedischen Namen Göran trägt, geht es um den angeblichen Verfall der deutschen Sprache. Hoëcker, der auf dem Trema über dem ersten E in seinem Nachnamen besteht, zumal es einen Rechtsradikalen ohne R am Ende gibt, zitiert den berühmten Satz aus Goethes „Götz von Berlichingen“. Dort heißt es „im Arsche lecken“ und der gebürtige Neustadter stellt klar, dass er die moderne Form mit „am“ doch bevorzuge. Über einen Chat per WhatsApp, der eigentlich mit einem Heiratsantrag beginnt und eine völlig andere Bedeutung bekommt, wenn man ihn von hinten liest, leitet Hoëcker über zum „Fixstern der Menschheit, der Liebe“. Das gipfelt in einem mit beachtlicher Stimme selbst gesungenen Potpourri aus zwölf Liedern zum Thema, die aus verschiedenen Zeiten stammen, angefangen bei Mozart über Heinz Rühmann („Ich brech die Herzen der stolzesten Fraun“), Klaus Lage („1000 und eine Nacht“) und Whitney Houston („Always Love You“) bis zu Peter Wackel („Ich verkaufe meinen Körper“). Nach tosendem Applaus singt er als Zugabe einen Danke-Song mit einem spontan gedichteten und sich reimenden Text, in den er die im Lauf des Abends aufgenommenen Informationen über einzelne Zuhörer einbaut.